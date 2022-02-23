Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden biri olarak salgının başlangıcından bu yana uygulanan maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı araştırılmaya başlandı. Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemler arasında yer alan maske yasağı sona ermek üzere. Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Son dönemde birçok ülkede maske takma zorunluluğunun kalkmasının ardından vatandaşların merak ettiği sorunun cevabı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Maske zorunluluğu hakkında konuşan Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısını işaret etti. İşte maske zorunluluğu hakkında merak edilenler.

Gelecek hafta çarşamba günü korona virüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gelecek hafta bir toplantı yapacağız. Corona virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. O toplantıda maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak” dedi.

“MASKE ZORUNLULUĞUNU KALDIRMAK HATA OLUR”

Bakan Koca'nın bu açıklamasını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz” dedi.

Sosyal medya hesabından maske konusunda açıklamalarda bulunan Ceyhan, şunları belirtti:

* En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada ‘İngilizler şöyle yapıyor' dedik, yaptık. Ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada 1. biz 2. olduk.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonya'da, Kore'de buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi. .