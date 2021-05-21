Maske ve sokağa çıkma cezası yapılandırılır mı? Maske cezası borç yapılandırma

Maske cezası borç yapılandırma | AK Parti milletvekillerinden borcu olanları sevindirecek bir hamle geldi. Geçtiğimiz aylarda çıkartılan borç yapılandırması kanunu ile milyonlarca kişi borçlarının yükünden kurtulmuştu. AK Partili vekillerden yeni bir borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Başkanlığına sundu. Maske cezası ve sokağa çıkma cezası olanlar da borç yapılandırmadan faydalanıp faydalanamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki maske ve sokağa çıkma cezasına yapılandırma var mı? Maske ve sokağa çıkma cezası yapılandırılır mı? Maske ve sokağa çıkma cezalarına yapılandırma yapılır mı? ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında korona virüs cezaları, maske cezaları, sokağa çıkma yasağı cezaları kapsam dışı kalmıştı.

Maske cezası borç yapılandırma | AK Parti milletvekillerinden borcu olanları sevindirecek bir hamle geldi. Geçtiğimiz aylarda çıkartılan borç yapılandırması kanunu ile milyonlarca kişi borçlarının yükünden kurtulmuştu. AK Partili vekillerden yeni bir borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Başkanlığına sundu. Maske cezası ve sokağa çıkma cezası olanlar da borç yapılandırmadan faydalanıp faydalanamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki maske ve sokağa çıkma cezasına yapılandırma var mı? Maske ve sokağa çıkma cezası yapılandırılır mı? Maske ve sokağa çıkma cezalarına yapılandırma yapılır mı? ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında korona virüs cezaları, maske cezaları, sokağa çıkma yasağı cezaları kapsam dışı kalmıştı. Peki matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifinde maske ve sokağa çıkma cezaları yapılandırma kapsamında mı?

Borcu olanları ilgilendiren çok önemli bir gelişe daha yaşandı. AK Parti'den milletvekilleri 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Bu paket ile bazı borçların yeniden yapılandırılması amaçlanıyor. AK Partili vekiller matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Maske ve sokağa çıkma cezası yapılandırılır mı?

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren ve başvuru süresi sona eren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan milyonlarca kişi faydalanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele önlemleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almadığını açıklamıştı.

Geçen ay yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' kapsamında getirilen yapılandırma düzenlemesine başvurular devam ediyor. Milletvekilleri yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası Covid-19 salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifi ile korona cezalarının yapılandırma dahilinde olup olmaycağı henüz bilinmiyor.

Yeni borç yapılandırması teklifi neleri içeriyor?

AK Parti, 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek. İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Sokağa çıkma cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 lira idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma cezası ve maske cezası ödenmezse ne olur?

Ödeme gecikirse faiz işleyebilir. Ayrıca haciz işlemleri de başlatılabilir. Sokağa çıkma cezası kesilen vatandaşların en sık sorudğu soruların başında "Sokağa çıkma cezası ödenmezse haciz gelir mi?" sorusu oluyor. İşte cevabı; İzmirli Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, “Bir aylık süreçten sonra faiz işlemeye başlayacaktır. Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir” dedi. Ayrıca vatandaşlar kesilen cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabiliyorlar. Vatandaşlar haklı bulunduğu durumda cezaların iptalini sağlayabilir.

Sokağa çıkma cezası, sosyal mesafe cezası ve maske takmama cezası erken ödeme indirimi var mı?

İdari para cezası uygulanan kişiler, karar tutanağının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir veya bu süre içerisinde cezanın dörtte üçünü (3/4) ödeyebilirler. Yani, dava yoluna başvurmadan önce idari para cezası dörtte bir (1/4) oranında indirimli olarak ödenebilmektedir. Özetle, uygun bir şekilde maske takma zorunluluğuna uymayanlara veya maske takmayanlara kesilen 900 TL idari para cezası peşin ödeme indiriminden faydalanarak 675 TL olarak ödenebilmektedir. Yani peşin ödemede %25 oranında indirim yapılmakta ve 900 TL cezanın 225 TL'si alınmamaktadır. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 bin 150 liralık cezanın peşin ödeme indiriminden yararlanarak 2 bin 362 lira olarak ödenebiliyor

Ancak, 15 günlük dava açma süresi geçtikten sonra yapılan ceza ödemelerinde indirim uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle, idari para cezası kesildikten sonra kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre çok önemlidir.

Sokağa çıkma cezası nereye ödenir?

Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.

Sokağa çıkma cezaları iptal edilir mi?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Sokağa çıkma kısıtlamaları toplum sağlığı gözetilerek uygulamaya alınıyor. Kurallara uymayan her birey toplum ve yakındakilerinin sağlığına olumsuz etkide bulunur. Kısıtlama cezalarının şu anda iptal edilmesi söz konusu değil. Ancak kesilen cezalarla ilgili herhangi bir itirazınız olursa yasal kurumlara başvurabilirsiniz.

MAhkeme sokağa çıkma cezasını iptal etti

Adana'da Ömer Tekin'e yazılan sokağa çıkma yasağı cezası iptal edildi. İptal kararında, şöyle denildi: "5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddeleri kapsamında idari yaptırımın ancak emri çıkaran tarafından uygulanabileceği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda sokağa çıkma yasağı şeklinde açıkça düzenlenen bir zorunluluk bulunmadığı gibi bu tedbire aykırı hareket edilmesi de kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; sokağa çıkma yasağına aykırılık eylemi nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesinin uygulanması hukuken mümkün görülmediğinden, başvurunun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28/8-b maddesi gereğince kabulüne karar vermek gerekmiştir."

Maske cezaları iptal edilir mi?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde toplum sağlığı gözetilerek kısıtlamalara gidilmişti. Vatandaşlara kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Peki kısıtlamalarda maske cezası kesilen vatandaşların cezası iptal edilir mi? COVID-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine ceza sulh ceza mahkemesince karar iptal edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.