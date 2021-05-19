İstanbul'da günden güne yaygınlaşan elektrikli scooter ağı olan Martı'lara ilgi her geçen gün artıyor. İstanbul dahil birçok büyük şehirde karşımıza çıkan bu şehir içi ulaşım araçlarının nasıl kiralanacağı merak ediliyor. Martı nasıl kiralanır? Martı İstanbul kart ile kiralanır mı? Kilit trafikte vatandaşların kurtarıcısı olan Martı scooter'ların ücretleri de araştırılıyor. Peki Martı kiralama ücreti 2021 ne kadar? İşte Martı kiralama yöntemi ve Martı kiralama ücretleri...

İstanbul'da günden güne yaygınlaşan elektrikli scooter ağı olan Martı'lara ilgi her geçen gün artıyor. İstanbul dahil birçok büyük şehirde karşımıza çıkan bu şehir içi ulaşım araçlarının nasıl kiralanacağı merak ediliyor. Martı nasıl kiralanır? Martı İstanbul kart ile kiralanır mı? Kilit trafikte vatandaşların kurtarıcısı olan Martı scooter'ların ücretleri de araştırılıyor. Peki Martı kiralama ücreti 2021 ne kadar? İşte Martı kiralama yöntemi ve Martı kiralama ücretleri...

Martı nasıl kiralanır?

Başta İstanbul olmak üzere bir çok büyük şehirde kullanımı güttikçe yaygınlaşan şehir içi ulaşım aracı olan Martı'lara ilgi her geçen gün artıyor. Martı scooter kiralamak isteyen vatandaşlar da Martı nasıl kiralanır? Martı İstanbul kart ile kiralanır mı? gibi soruları sormaya başladı. İşte Martı nasıl kiralanır sorusunun cevabı;

Martı scooter kiralamak oldukça kolay bir iş. Martı kiralama saniyeler içinde yapılabilir. İşte Martı elektrikli scooter kiralamak için yapmanız gerekenler;

1- Öncelikle telefonunuza (İOS-Android) Martı uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.

2- Uygulama üzerinden gerekli kayıt bilgilerinizi doldurup banka ya da kredi kartınızı uygulamaya tanımlamanız gerekmektedir.

3- Uygulama üzerinde üyelik işlemleri bittikten sonra bulunduğunuz konumdaki Martı scooterlar harita üzerinde yeşil daire içinde gösterilir.

4- Size en uygun konumda olan Martı'yı seçip uygulama üzerinden QR kodunu telefona okutarak kiralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Martı İstanbul kart ile kiralanır mı?

Martı elektrikli scooter ağı İBB'ye ait bir sistem değil. Martı projesi özel bir firma tarafından yürütülür ve dolayısıyla Martılarda İstanbul kart geçerli değildir.

Martı kiralama fiyatı 2021

Martı scooter fiyatarı da bir diğer merak edilen konu. İstanbul trafiğinde hızlı ve kolay ulaşım sağlayan martılar düşük fiyatlarıyla da vatandaşların ilgisine neden oluyor. İşte 2021 Martı kiralama fiyatları;

Martı elektrikli scooter kiralama 1,99 TL'den başlıyor ve kullandığınız her bir dakika için 0,79 TL olarak ücretlendiriliyor. İşte dakika bazlı martı ücretleri;

5 Dakika 5.94TL

10 Dakika 9.89TL

15 Dakika 13.84 TL

20 Dakika 17.79TL

25 Dakika 21.34 TL

30 Dakika 25.29 TL

35 Dakika 29.24 TL

40 Dakika 33.19 TL

45 Dakika 37.14 TL

Martı İzmir 2021 fiyatları

Martı İzmir'de de oldukça sık kulalnılan bir ulaşım aracı haline geldi. Hem keyif için hem de ulaşım kolaylığı için kullanılan Martı elektrikli scooterların fiyatı İstanbul ile aynudur. İzmir martı fiyatı 2021 yılında başlangıçta 1,99 TL ve her dakika için 0,79 TL olarak ücretlendiriliyor.

Martı hangi şehirlerde var?

Özellikle İstanbul'da piyasaya çıktıktan sonra binlerce kişitarafından kullanılan Martılar kısa sürede başka illerde de kullanıma sunuldu. Peki Martı hangi şehirlerde var? Martı şimdilik İstanbul'un yanında Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir ve Gaziantep şehirlerinde bulunmaktadır.

18 Yaşından küçükler Martı kiralayabilir mi?

Martı, yalnızca 18 yaş ve büyükler tarafından kullanılabilmekte.

Martı koronavirüs salgınında riskli mi?

Martı ailesi olarak, küresel COVID 19 salgınının ülkemizdeki ve dünyadaki etkilerini üzülerek takip etmekteyiz. Toplum sağlığımızı korumanın oldukça önemli olduğu bu günlerde, sürüşlerinizi en güvenli halde tutmak için çabalıyoruz.

Martı deneyiminizi en sağlıklı halde tutmak için;

Tüm operasyon araçlarımız ve Martılarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Operasyon merkezlerimizin ve Martılarımızın temizlik standartlarını otoritelerin önerdiği şekilde düzenlendi ve temizlik sıklığı arttırıldı.

Çalışanlarımızın kişisel hijyenlerini korumaları için ofislerimize ve operasyon merkezlerimize el dezenfektanları yerleştirildi.

Tüm saha ekibimize eldiven takma ve periyodik el yıkama zorunluluğu getirildi.

Aldığımız önlemlerin T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü direktifleri doğrultusunda takip etmeyi sürdürüyoruz.

Bu deneyimi daha sağlıklı hale getirmek isteyen yolcularımızın; gündelik süreçlerde takip ettikleri hijyen standartlarına Martı yolculukları öncesi/sonrası devam etmelerini tavsiye ediyoruz.

Bu hassas konuda Martı ailesi olarak toplumdaki her bireyin gerekli önemleri almasının ve hijyene dikkat etmesinin bir kez daha altını çizerek, zor günlerin bir an önce geride kalmasını diliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.