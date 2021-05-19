Martı kiralama ücretleri? Martı scooter kiralama fiyatı 2021

Büyük şehirlerde şehir içi ulaşımda bir çözüm noktası olan Martılar vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehrin her noktasında bulunan martıların ücretleri de merak edilmeye başlandı. Martı kiralamak isteyenler Martı kiralama ücretleri ne kadar? Martı scooter kiralama fiyatı 2021 ne kadar? Martı ücretleri ne kadar? gibi sorular sormaya başladı. İşte Martı 2021 güncel kiralama ücretleri...

Büyük şehirlerde şehir içi ulaşımda bir çözüm noktası olan Martılar vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehrin her noktasında bulunan martıların ücretleri de merak edilmeye başlandı. Martı kiralamak isteyenler Martı kiralama ücretleri ne kadar? Martı scooter kiralama fiyatı 2021 ne kadar? Martı ücretleri ne kadar? gibi sorular sormaya başladı. İşte Martı 2021 güncel kiralama ücretleri...

Martı kiralama fiyatı 2021

Martı scooter fiyatarı da bir diğer merak edilen konu. İstanbul trafiğinde hızlı ve kolay ulaşım sağlayan martılar düşük fiyatlarıyla da vatandaşların ilgisine neden oluyor. İşte 2021 Martı kiralama fiyatları;

Martı elektrikli scooter kiralama 1,99 TL'den başlıyor ve kullandığınız her bir dakika için 0,79 TL olarak ücretlendiriliyor. İşte dakika bazlı martı ücretleri;

5 Dakika 5.94TL

10 Dakika 9.89TL

15 Dakika 13.84 TL

20 Dakika 17.79TL

25 Dakika 21.34 TL

30 Dakika 25.29 TL

35 Dakika 29.24 TL

40 Dakika 33.19 TL

45 Dakika 37.14 TL

Martı İzmir 2021 fiyatları

Martı İzmir'de de oldukça sık kulalnılan bir ulaşım aracı haline geldi. Hem keyif için hem de ulaşım kolaylığı için kullanılan Martı elektrikli scooterların fiyatı İstanbul ile aynudur. İzmir martı fiyatı 2021 yılında başlangıçta 1,99 TL ve her dakika için 0,79 TL olarak ücretlendiriliyor.

Martı İstanbul kart ile kiralanır mı?

Martı elektrikli scooter ağı İBB'ye ait bir sistem değil. Martı projesi özel bir firma tarafından yürütülür ve dolayısıyla Martılarda İstanbul kart geçerli değildir.

Martı hangi şehirlerde var?

Özellikle İstanbul'da piyasaya çıktıktan sonra binlerce kişitarafından kullanılan Martılar kısa sürede başka illerde de kullanıma sunuldu. Peki Martı hangi şehirlerde var? Martı şimdilik İstanbul'un yanında Ankara, İzmir, Bursa, Yalova, Antalya, Eskişehir ve Gaziantep şehirlerinde bulunmaktadır.

18 Yaşından küçükler Martı kiralayabilir mi?

Martı, yalnızca 18 yaş ve büyükler tarafından kullanılabilmekte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.