Marmaris orman yangını neden çıktı? Marmaris orman yangını söndürüldü mü? Yangın nerede çıktı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Marmaris'te çıkan orman yangını ciğerlerimizi yaktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Marmaris'te çıkan orman yangınında sabotaj iddiaları gündeme geldi. Peki yangın sabotaj ile mi çıktı?

Marmaris ormanları yanıyor... Marmaris'ten gelen yangın haberi vatandaşların da içini yaktı. Ülkenin en nadide doğasına sahip olan bölgelerde ormanların yanıp kül olması yürekleri yakıyor. Marmaris'te 3 ayrı noktadan çıktığı iddia edilen orman yangınına ekipler kısa sürede müdahale etti. Ancak yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Marmaris orman yangını neden çıktı? Marmaris orman yangını söndürüldü mü? Yangın nerede çıktı? soruları ise vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Marmaris orman yangını söndürüldü mü?

Marmaris'te orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Karadan ve havadan çalışmalar sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye ediyor.

Yangın nerede çıktı?

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Marmaris orman yangını neden çıktı?

İçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin sorusu üzerine, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi. Yangının sabotaj olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yapmanın erken olacağını dile getiren Soylu, "Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar" dedi.