Marmaris'te yangın söndürüldü mü? Marmaris'te yangın nerede, hangi mahalle ve köyde çıktı? Orman yangını kontrol altına alındı mı? Havaların ısınmasıyla orman yangınları haberleri de içimizi yakmaya başladı. Marmaris'te çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. Yangına müdahale kısa sürede yapıldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak zorlaştı. 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmarais ilçesinden gelen orman yangını haberi ajanslara son dakika olarak düştü. Yangının 3 ayrı noktadan çıktığı söylenyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Marmaris orman yangınına dair gelişmeler haberin detayında...

Marmaris'te orman yangını söndürüldü mü?

Neden çıktığı henüz beelirlenemeyen orman yangını devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale edildiğini bildirdi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA'nın da katıldığı, 12 takviye TOMA'nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.

Marmaris'te yangın nerede, hangi mahalle ve köyde çıktı?

Yangın Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıktı. Yangına 8 dakikada müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalara başladı.

Oktay: Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay,"Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. "Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz. Yüreğimiz yanmaya devam ediyor, yangın kontrol altına alınmış değil. Karadan müdahalenin zorlaşmasına rağmen söndürme ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Hedefimiz en azından hava aydınlanana kadar alevlerin büyümesini engellemek. Zor bir gece daha bizi bekliyor." şeklinde konuştu.