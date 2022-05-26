29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, İETT, metro ve metrobüs yarın bedava mı? Yarın toplu taşıma bedava mı?

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Mecliste alınan kararlar sonrasında sosyal medyada toplu taşıma konusunda paylaşımlar yapılmaya başlandı. Peki ama 29 Mayıs Pazar günü toplu taşıma araçları İstanbul'da ücretsiz mi hizmet verecek? Otobüs, İETT, metro ve metrobüs yarın bedava mı? Yarın toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

Mecliste alınan kararlar sonrasında sosyal medyada toplu taşıma konusunda paylaşımlar yapılmaya başlandı. Peki ama 29 Mayıs Pazar günü toplu taşıma araçları İstanbul'da ücretsiz mi hizmet verecek? Otobüs, İETT, metro ve metrobüs yarın bedava mı? Yarın toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Türkiye İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu bugüne özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Otobüs, İETT, metro ve metrobüs kullanımları sabah saatlerinden başlayıp akşam son sefere kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bir gün öncesinde Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.