Marketlerde maske zorunluluğu kalktı mı? Markete maskesiz girilir mi? Marketlerde maske yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske yasaklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca maske yasaklarının gevşetildiğini açıklamıştı. Vatandaşlar da sıkça gittikleri marketlerde maske yasağının kalkıp kalkmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir genelge yayınlandı.

Marketlerde maske zorunluluğu kalktı mı? Markete maskesiz girilir mi? Marketlerde maske yasağı kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske yasaklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca maske yasaklarının gevşetildiğini açıklamıştı. Vatandaşlar da sıkça gittikleri marketlerde maske yasağının kalkıp kalkmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir genelge yayınlandı.

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada maske yasaklarının esnetildiğini açıkladı. Vatandaşlara müjde veren Bakan Koca açık alanlarda maske takma zorunluluğunun da kaldırıldığını duyurdu. Koca açıklamasında "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz." dedi. Bu açıklamadan sonra AVM'lerde maske yasağının devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

Marketlerde maske zorunluluğu kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı 81 ile maske kullanımına ilişkin genelge gönderdi. Genelgede maske yasaklarının nerede devam ettiği ve nerelerde kalktığı belirtildi. Genelgede maske takma zorunluluğuna ilişkin şöyle denildi:

2.1­ Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

2.2­ Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

Markete maskesiz girilir mi?

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.