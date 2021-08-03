Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kulübesi nerede? Orman yangınları ile mücadele devam ederken yangınlar yeni yerleri kül etmeye devam ediyor. Son olarak Mandıra Filozofu filminin çekildiği kulübe ve ormanlık alan yanarak kül oldu. Mandıra Filozofu rolünü canlandıran başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, “Sırada ne var hayat?” diyerek sitem etti. Peki Mandıra Filazofu hangi ilde nerede çekildi?

Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kulübesi nerede? Orman yangınları ile mücadele devam ederken yangınlar yeni yerleri kül etmeye devam ediyor. Son olarak Mandıra Filozofu filminin çekildiği kulübe ve ormanlık alan yanarak kül oldu. Mandıra Filozofu rolünü canlandıran başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, “Sırada ne var hayat?” diyerek sitem etti. Peki Mandıra Filazofu hangi ilde nerede çekildi?

Türkiye'nin dör bir yanından yangın haberleri geliyor. Yangınlar yerleşim yerlerini de küle çevirken ne yazık ki 9 kişi de yangınlarda hayatını haybetti. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü görenlerin içini yaktı. Doğal güzelliği ile bilinen ve Mandıra Filazofu filmine ev sahipliği yapan bölge yanarak kül oldu. Vatandaşlar da Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kulübesi nerede? sorusunu sormaya başladı.

Mandıra Filozofu nerede çekildi

Mandıra Filazofu filminin çekildiği yerler küle döndü. Mandıra Filazofu Muğla'nın Milas ilçesinde Çökertme Köyü'nde çekildi. Çökertme Köyü'ndaki kulübe ve ağaçlar yanarak kül oldu. Mandıra Filazofu filminin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, koyun son halini paylaşarak, “Rasim Abi öldü. Mandıra Filozofu'nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?” diye yazdı.

Mandıra Filozofu filmi hakkında

Mandıra Filozofu, 2013 Türkiye yapımı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel'in rol aldığı komedi filmi.

Paraya karşı olan Mustafa Ali, Çökertme köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. İstanbul'da yaşayan zengin iş adamı Cavit'in, Mustafa Ali'nin arazisini alarak otel yapmak istemesi ile Mustafa Ali'nin hayatı altüst olur.

Mandıra Filozofu oyuncuları

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali

Rasim Öztekin - Cavit

Ayda Aksel - Güliz

Eser Eyüboğlu - Şükrü

Begüm Öner - Gülşah

Ahu Sungur - Selin

Hakan Bulut - Halil İbrahim

Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri

Gülnihal Demir - Gülfidan

Merve Dizdar - Sekreter

İlter Kanat - Giovanni

Halil Bozkurt - Gülşah'ın Babası

İlyas İlbey - Eşekli Adam

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.