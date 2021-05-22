Malulen emekli olmayı düşünenler Malulen emekli maaşı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Malulen emekli olmak için şartları taşıyan vatandaşlar 2021 yılında Malulen emekli olan ne kadar maaş alır sorusunu araştırıyor. Malülen emekli olabilmek için öncelikli olarak kişinin malulen emekli olmasını gerektirecek engel durumunu rapor ile belgelemesi gerekiyor. Ayrıca kişinin çalışma gün sayısını da doldurmuş olması gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar başvuru yaparak malülen emekli olabilirler. Peki 2021 yılında malulen emekli aylığı ne kadar oldu? Malulen emekli olan ne kadar emekli aylığı alır? İşte malulen emekli olan vatandaşların alacakları maaş oranı...

Malulen emekli olmayı düşünenler Malulen emekli maaşı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Malulen emekli olmak için şartları taşıyan vatandaşlar 2021 yılında Malulen emekli olan ne kadar maaş alır sorusunu araştırıyor. Malülen emekli olabilmek için öncelikli olarak kişinin malulen emekli olmasını gerektirecek engel durumunu rapor ile belgelemesi gerekiyor. Ayrıca kişinin çalışma gün sayısını da doldurmuş olması gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar başvuru yaparak malülen emekli olabilirler. Peki 2021 yılında malulen emekli aylığı ne kadar oldu? Malulen emekli olan ne kadar emekli aylığı alır? İşte malulen emekli olan vatandaşların alacakları maaş oranı...

Her çalışanın hayali bir gün emekli olmaktır. Ancak bazı durumlarda (hastalık,kaza,engel) devlet vatandaşlarına erken emekli olma fırsatı tanıyor. Malulen emekli olmak olarak adlandırılan sistemde vatandaşlar prim gün sayısını doldurduktan sonra engel ve hastalık durumlarını raporlayıp başvuru yaparak emekli oalbiliyor. Peki 2021 Malulen emekli maaşı ne kadar? Malulen emekli olan ne kadar maaş alır? Malulen emekli olan bir çalışan ne kadar maaş alır? Malulen emeklilikte yaş şartı aranmaz. Bu kişiler yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirmişler ise yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar.

Malulen emekli maaşı ne kadar?

Malulen emekli olanların alacağı ortalama maaşlar aşağıda listelenmiştir.İşte Malulen emekli maaşı ne kadar sorusunun yanıtı;

Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihinden önce dolduranlar için ödenen maaş 1880 TL oldu.



Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde bir bölümünü ise 2000 yılı ile 30 Nisan 2008 yılı arasında dolduranlar ortalama 1700 TL maaş alırlar.



Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde bir bölümünü ise 2000 yılı ile 30 Nisan 2008 yılı ve bir miktarda 2008 yılından sonra dolduranlar ise ortalama 1600 TL maaş alırlar.



Hizmet süresinin önemli bir kısmı 2008 yılından sonra doldurulmuş ise maaş tutarı 1500 TL seviyesindedir.

Malulen emeklilik şarları neler?

Malulen emekli olamak için bazı şartları yerine getiriyor olmak gerekir. İşte Malulen emekli olma şartları;

* En az 15 yıl sigortalı olma şartı,

* Toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük,

* Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

Malulen emeklilikte hastalık yüzdeleri nelerdir?

Malulen emeklilikte hastalıkların görülme olasılıkları birbirinden farklıdır. Çalışan kişilerin çalışma kaybı gücü %40'ın üzerinde olan kişilerin özür oranları şunlardır:

* Malulen emeklilikte özür oranı %50 ile %59 arasında ise en az 16 senelik sigortalı olmalı ve 4320 gün çalışılmış olması gerekir.

* Malulen emeklilikte özür oranı %40 ile %49 arasında ise en az 18 sene sigortalı olmak ve 4680 gün çalışılmış olması gerekir.

Malulen emeklilik koşulları nelerdir?

Malulen emeklilik şartları çok çeşitlilik gösterir. Bu malulen emeklilik koşullarından bazıları şunlardır:

* En az 15 sene sigortalı çalışma şartı

* Toplam olarak 1800 gün malullük süresi

* Yaşlılık primi veya ölüm primi bildirilmiş olan kişiler

Malulen emekli maaşı ne zaman kesilir?

Malulen emekli olmuş olan bir kişinin eğer malullük durumunun bitmiş olduğu belgelenir ise; bu durumda aylığı da kesilmektedir.

Malulen emeklilik aylığı alan bir kişinin sigortalı olarak işe başlamış olması halinde; malullük aylığı kesilmektedir.

Geçirilen hastalığın iş gücüne etki oranı eğer %60'ın altına düşmüş ise; malulen emeklilik maaşı kesilmektedir.

NOT: Haksız yere aylığının kesildiğini düşünen kişilerin ise; yargı yolu ile bu iddialarının peşini arama hakları bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.