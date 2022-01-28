Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede? İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir?

Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede? Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir? Askerlik celp ve sevk tarihleri belli olur olmaz vatandaşlar askerlik yapacakları birliklere ulaşımın nasıl olacağını araştırıyor. Bedelli askerlik için başvuran adayların bir kısmı da İstanbul'da (İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı) Kenan Evren Kışlası'nda askerlik hizmetlerini tamamlayacak. Binlerce kişi şu sıralar Küçükyalı Kenan Evren Kışlası'nın nerede olduğunu ve nasıl gideceklerini merak ediyor. İşte İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na şehir dışı ve şehir içi ulaşımın detaylar...

Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede? Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir? Askerlik celp ve sevk tarihleri belli olur olmaz vatandaşlar askerlik yapacakları birliklere ulaşımın nasıl olacağını araştırıyor. Bedelli askerlik için başvuran adayların bir kısmı da İstanbul'da (İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı) Kenan Evren Kışlası'nda askerlik hizmetlerini tamamlayacak. Binlerce kişi şu sıralar Küçükyalı Kenan Evren Kışlası'nın nerede olduğunu ve nasıl gideceklerini merak ediyor. İşte İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na şehir dışı ve şehir içi ulaşımın detaylar...

İstanbul Maltepe Kenan Evren Kışlası İstanbul'un Maltepe ilçesi Küçükyalı semtinde yer alıyor. Kışlanın açık adresi ise şu şekilde belirtiliyor: İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul. İstanbul Evren Kışlası'na 0 216 417 57 80-86 numaralı telefondan da ulaşmak mümkün.

Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede?

Maltepe İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Kenan Evren Kışlası) İstanbul'un Maltepe ilçesi'nde Küçükyalı semtinde yer alıyor. İstabul E-5 Otoyulunun arkasında ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin hemen yanında yer alıyor.

İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir?

İstanbul Maltepe İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kenan Evren Kışlası'na ulaşım oldukça kolaydır. Şehir dışından gelecek olan Mehmetçik'ler kışlaya kolayca ulaşabilir. Metro, otobüs ve deniz yolu ile de kolay ulaşım sağlanan Kenan Evren Kışlası'na ulasım ile ilgili detayları sizlere aktaracağız.

Ankara istikametinden E-5 Karayolunu kullanarak İstanbul'a gelen kursiyerler Maltepe ve Gülsuyu sapağını geçtikten sonra Küçükyalı-Karayolları sapağını takip edeceklerdir.

Avrupa yakasından Anadolu yakasına gelmekte olan kursiyerlerimiz Bostancı ve Küçükyalı sapağını geçtikten sonraki Küçükyalı Kenan Evren Kışlası sapağından sağa dönerek Kenan Evren Kışlası

tabelalarını takip edeceklerdir.

Kadıköy iskele durağından “17L” İ.E.T.T. otobüsü kışla nizamiyeye kadar gelmektedir.

Marmaray tren hattı güzergahında Küçükyalı Metro Durağı, kışla yakınındadır.

Otobüsle Maltepe İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na nasıl gidilir?

İstanbul Anadolu yakası Harem, Ataşehir otobüs firmaları kendi terminalleri Avrupa Yakası Esenler Otogarına her il ve ilçeden kara yolu ile ulaşım mevcuttur. Harem Otogarından Harem-Gebze minibüs,m HaremdenKadıköy'e Kadıköy'den belediye otobüs seferleri, minibüs veya taksi ile ulaşım, Ataşehir'den servisler vasıtasıyla Küçükyalı'ya kadar getirilmektedir.

Trenle Maltepe Kenan Evren Kışlası'na nasıl gidilir?

Ankara-İstanbul, İzmir-İstanbul arasında güzergahlarında trenle ulaşım mevcuttur.

Uçakla gelmek isteyenler için

Uluslararası İstanbul Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı, şehir merkezine 28 km mesafededir. Ulaşım HAVAŞ, belediye otobüsleri ve taksi ile sağlanmaktadır.

Deniz yolu ile ulaşım

Şehir içi ve şehirlerarası vapur seferleri mevcuttur. .