Malkara-Çanakkale otoyolu ücreti 2022 | Malkara-Çanakkale yolu ücretli mi? Malkara-Çanakkale Otoyolu ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili ve çevre bağlantı yollarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini 26 Şubat olarak açıklayan Erdoğan projenin Malkara-Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltacağından bahsetti.

Malkara-Çanakkale otoyolu ücreti 2022 | Malkara-Çanakkale yolu ücretli mi ücretsiz mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili ve çevre bağlantı yollarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini 26 Şubat olarak açıklayan Erdoğan projenin Malkara-Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltacağından bahsetti.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili detayları paylaştı. Erdoğan köprünü açılış tarihini de duyurdu. "1915 Çanakkale Köprüsü, 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli bir parçasıdır." diyen Erdoğan 1915 Çanakakle Köprüsü'nün 26 Şubat 2022'de hizmete açılacağını açıkladı.

Malkara-Çanakkale otoyolu ücreti 2022

Malkara-Çanakkale otoyolu prejesinin açılışı vatandaşlar tarafından dört gözle bekleniyor. Ulaşımı ciddi anlamda kısaltacak olan projede araç geçiş ücretlerinin ne kadar olacağı ise merak edilen bir başka konu. Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşan projenin geçiş ücretine dair henüz net bir açıklama bulunmuyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor.

Çanakkale Köprüsü hakkında

Çanakkale Köprüsü'nin temeli 18 Mart 2017 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın da katıldığı törenle Lapseki'de atıldı. 16 Mayıs 2020'de köprünün kuleleri tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilmekte olan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsü olacaktır. Tamamlandığında, kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olacaktır.

Lastik tekerlekli araçların geçebileceği köprünün orta açıklığı 2.023 m, toplam uzunluğu 3.563 m olacaktır. Bu orta açıklık uzunluğu ile köprü, Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacaktır. Orta açıklığı cumhuriyetin 100. yılına atfen 2.023 metre olarak belirlenmiştir. İki çelik kulesi olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Kule yüksekliği ise, Osmanlı ordusunun Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart 1915'te aldığı galibiyetine atıfla, üçüncü ayın on sekizinci günü anlamına gelecek şekilde, 3 ve 18 sayılarından oluşturulmuştur.