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TIMETURK / GENEL / Malkara-Çanakkale otoyol ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet güzergaha göre geçiş ücreti kaç TL?

Malkara-Çanakkale otoyol ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet güzergaha göre geçiş ücreti kaç TL?

Malkara-Çanakkale otoyol ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet güzergaha göre geçiş ücreti kaç TL? 18 Mart 2022'de açılışı gerçekleşen dev projenin ücretleri merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde köprü geçiş ücretinin 200 TL olacağını ve geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını duyurmuştu. Malkara-Çanakkale otoyolunu ve Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak isteyen araç sahipleri araç sınıfına ve güzergaha göre ödeyecekleri ücreti merak ediyor.

2 Saat Önce
2022-03-25 15:20:50
Malkara-Çanakkale otoyol ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet güzergaha göre geçiş ücreti kaç TL?

Malkara-Çanakkale otoyol ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet güzergaha göre geçiş ücreti kaç TL? 18 Mart 2022'de açılışı gerçekleşen dev projenin ücretleri merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde köprü geçiş ücretinin 200 TL olacağını ve geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını duyurmuştu. Malkara-Çanakkale otoyolunu ve Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak isteyen araç sahipleri araç sınıfına ve güzergaha göre ödeyecekleri ücreti merak ediyor. İşte 2022 Çanakkale Köprüsü araç geçiş ücretleri...

Simgelerin köprüsü olarak adlandırılan Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı 18 Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Erdoğan açıklamasında köprünün 1 hafta ücretsiz olacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Sayın Bakan bir fiyat söyledi. Ama tabii burada otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? Ancak buradan feribotların geçiş ücretlerini biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi 1 hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz." demişti.

Malkara-Çanakkale otoyol ücreti ne kadar?

Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale otoyolunun araç geçiş ücretleri açıklandı. Çanakkale Köprüsü'nün resmi internet sitesinde yer alan hesaplama bölümünde araç girişi ve araç çıkışı belirtilerek ödenecek ücret görülebiliyor.

Çanakkale Köprüsü otomobil, motosiklet, kamyonet güzergaha göre geçiş ücreti kaç TL?

Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarını kullancak olan vatandaşlar ne kadar ücret ödeyeceklerini merak ediyordu. https://www.1915canakkale.com/ sitesinden güzergaha göre ve araç sınıfna göre ödenecek ücret öğrenilebiliyor. Örneğin Malkara'dan giriş yapan bir otomobil Çanakkale Köprüsü'nden çıkış yaparsa 272,5 TL ücret ödeyecek.

MALKARA_ÇANAKKALE_KÖPÜSÜ_OTOMOBİL_ÜCRETİ

Çanakkale Köprüsünü ve Malkara-Çanakkale otoyolunu kullanmak isteyenler ve ne kadar ücret ödeyeceğini merak edenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulama yapabilir.

ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

1. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar

2. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre üzerinde olan her türlü 2 akslı araçlar

3. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 3 olan tüm araçlar.

4. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 4 ve 5 olan tüm araçlar.

5. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 6 olan tüm araçlar.

6. Sınıf Araçlar : Motosikletler.

Çanakkale Köprüsü ücretleri (Otomobil-panelvan, kamyonet, motosiklet, minibüs) ne kadar, kaç TL?
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