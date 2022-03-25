Çanakkale Köprüsü ücretleri (Otomobil-panelvan, kamyonet, motosiklet, minibüs) ne kadar, kaç TL?

Çanakkale Köprü araç geçiş ücretleri açıklandı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yapmak isteyen araç sahipleri Çanakkale Köprüsü ücretleri (Otomobil-panelvan, kamyonet, motosiklet, minibüs) ne kadar? Çanakkale Köprü araç sınıfına göre geçiş ücreti kaç TL? sorularını sormaya başladı. 18 Mart 2022'de açılışı yapılan köprünün 1 hafta boyunca ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Ücretsiz ulaşım süresinin bitmesine az süre kala vatandaşlar köprü geçiş ücretini merak ediyor. İşte ulaşım seçeneğine göre Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri...

Çanakkale Köprü araç geçiş ücretleri açıklandı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yapmak isteyen araç sahipleri Çanakkale Köprüsü ücretleri (Otomobil-panelvan, kamyonet, motosiklet, minibüs) ne kadar? Çanakkale Köprü araç sınıfına göre geçiş ücreti kaç TL? sorularını sormaya başladı. 18 Mart 2022'de açılışı yapılan köprünün 1 hafta boyunca ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Ücretsiz ulaşım süresinin bitmesine az süre kala vatandaşlar köprü geçiş ücretini merak ediyor. İşte ulaşım seçeneğine göre Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri...

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de yapılan törenle hizmete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan köprü geçişlerinin bir hafta ücretsiz olacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söylemişti: "Sayın Bakan bir fiyat söyledi. Ama tabii burada otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? Ancak buradan feribotların geçiş ücretlerini biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi 1 hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 lira. Çünkü biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz."

Çanakkale Köprüsü ücretleri (Otomobil-panelvan, kamyonet, motosiklet, minibüs) ne kadar, kaç TL?

Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının ücretleri belli oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün resmi internet sitesinden yola giriş ve yoldan çıkış bilgilerini girerek araç tipinize göer ne kadar ücret ödeyeceğiniz belirleniyor. Örneğin giriş noktası Malkara, çıkış noktası Gelibolu Güney olan bir 1. sınıf araç sahipleri 75 TL ödeyecek.

Çanakkale ve çevre illerin ulaşımlarını ciddi oranda rahatlatacak olan otoyolu kullanmak isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayrak güzargah ücretini öğrenebilirler...

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri için TIKLAYIN...

Araç tipleri

1. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre altında olan araçlar

2. Sınıf Araçlar : Aks aralığı (Dingil Mesafesi) 3.20 metre üzerinde olan her türlü 2 akslı araçlar

3. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 3 olan tüm araçlar.

4. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 4 ve 5 olan tüm araçlar.

5. Sınıf Araçlar : Aks adedi (Dingil Sayısı) 6 olan tüm araçlar.

6. Sınıf Araçlar : Motosikletler.

Çanakkale Köprüsü ücretsiz geçiş bitti mi?

25.03.2022 saat 23:59:59'a kadar ücretsiz olan geçişler, 26.03.2022 saat 00:00:00'dan itibaren ücretli olacaktır. .