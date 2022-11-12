Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım kimdir? Malatya il müftüsü Şahin Yıldırım nereli, kaç yaşında? soruları Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının ardından vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Malatya Müfütüsü olarak Şahin Yıldırım atandı. İşte Şahin Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi...

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan atama kararlarına göre pek çok ilin müftüsü de değişti. Malatya iline de yeni müftü ataması yapıldı. Erzurum il müftüsü Şahin Yıldırım atama kararına göre Malatya il müftüsü olarak atandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım kimdir? Malatya il müftüsü Şahin Yıldırım nereli, kaç yaşında? gibis sorular gündeme gelmeye başlandı.

Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım kimdir?

Şahin Yıldırım Erzurum il müftüsü olarak görev yaptığı sırada Resmi Gazete'de yayımlanan atama karaına göre Malatya il müftüsü olarak atanmıştır.

Şahin Yıldırım 1973 yılında dünyaya geldi. Düzce ili Kaynaşlı İlçesi Çatalçam Köyü'nde doğan Şahin Yıldırım ilk okulunu tamamladıktan sonra ardından hafızlık eğitimini Düzce'de İmam-Hatip olan babası İrfan Yıldırım'ın yanında tamamladı.

Hafızlık eğitiminin ardından lise ğitimine devam eden Şahin Yıldırım 1993 yılında Düzce İmam Hatip Liseni'ni bitirdi ve Bolu İli Yeniçağa ilçesinde Kur'an Kursu Öğreticisi olarak göreve başladı.

Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi de almaya karar veren Şahin Yıldırım 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1996 yılında yatay geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. 2000'de İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ne kaydoldu.

Lisans eğitiminin ardından yüksek lisansa başlayan Şahin Yıldırım Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimine başladı.

2002 yılında Haseki Eğitim Merkezi'ni, 2004 yılında “Din Eğitimi ve Hizmetlerinin Yürütülmesinde Müezzinlik Kurumunun Statüsü ve Fonksiyonları” adlı tez çalışmasıyla Yüksek Lisansı itmam etti.

1999 yılında İstanbul İli Şişli İlçesinde Kur'an Kursu Öğreticiliğinden İmam-Hatiplik görevine geçti.

Haseki Eğitim Merkezi mezuniyeti sonrası Düzce İli Gümüşova İlçesine Vaiz olarak atandı.

2005–2007 yıllarında Ardahan-Damal 2008-2011 yılları arasında Bartın-Amasra, 2011-2012 yılları arasında da Tekirdağ İli Muratlı İlçe Müftülüklerinde İlçe Müftüsü olarak, 2012-2017 yılları arasında İstanbul İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2017 yılında Kırıkkale İl Müftüsü olarak atanmıştır.

8 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Erzurum İl Müftüsü olarak atandı.

Şahin Yıldırım son olarak Malatya il müftüsü olarak atandı.

Şahin Yıldırım evli ve 4 çocuk babasıdır.

Malatya il müftüsü Şahin Yıldırım nereli, kaç yaşında?

Şahin Yıldırım Düzce'de dünyaya gelmiştir. 1973 ddoğumlu olan Şahin Yıldırım 2022 yılı itibari ile 49 yaşındadır.