Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başanlığı il müftülüklerine yeni atamalar yapıldı. Atama yapılan il müftüleri arasında Hasan Başoğlu'da yer alıyor. Hasan Başoğlu Edirne İl Müftüsü olarak atandı. Peki Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu kimdir? Hasan Başoğlu nereli, kaç yaşında?

Edirne İl Müfütüsü olarak yeni bir isim atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre Edirne İl Müfütüsü Hasan Başoğlu oldu. Hasan Başoğlu Baybıurt İl Müfütüsü olarak görev yapıyordu.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeni atamalar yapıldı. Hasan Başoğlu da Bayburt İl Müftülüğünden Edirne İl Müftülüğü göervine atanmıştır.

Hasan Başoğlu 1974 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Sinop'un Oğuzeli Köyünde doğan Hasan Başoğlu ilkokul köyünde tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Sinop İmam-Hatip Lisesinde bitirdi. 1992 yılında lise eğitimini tamamlamasının ardından ynı yıl Sinop Şamlıoğlu Köyüne İmam-Hatip olarak atandı.

İmam Hatip olarak çeşitli köylerde görevde bulundu.Kabalı Köyü, Bostancılı Köyü, Eymür Köyü ve Sinop Merkez Kemalettin Sami Paşa Camilerinde görev yaptı.

Eğitimine devam eden Hasan Başoğlu 1996 yılında AOF Sosyal Bilimler Bölümünden mezun olan oldu. Ardından da 2002 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2005 yılında Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezinde İhtisas Eğitimini tamamlayarak, Mayıs ayında Samsun Yakakent İlçesine Vaiz olarak atandı, aynı yıl yükselme sınavını kazanarak, 2005 Ekim ayında Tunceli Nazımiye İlçe Müfüsü olarak atandı.

Müftülük görevine ilk olarak 2007 yılında Tunceli İl Müfütlüğü vekaletine atanmasıyla başladı. 4 ayı il müftü vekaleti yaptı. 2007 Ekim ayında Sinop Erfelek İlçesine atandı, 2009 yılında Siirt Jandarma Özel Harekat komutanlığında Çavuş olarak askerlik görevini ifa etti. 2013 Eylülünde İzmir Dikili İlçesine atanan Müftümüz Evli ve 3 çocuk babası olup, Tefsir alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.

Hasan Başoğlu 2017 Yılı Kasım ayında Samsun - İlkadım İlçe Müftüsü olarak atandı.

2018 Yılı mayıs ayında Bayburt İl Müftüsü olarak atanan Hasan Başoğu Evli ve 3 çocuk babasıdır.