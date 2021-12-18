DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Nebati, banka yöneticileriyle toplantı yaptı; TBB'den açıklama
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı
17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aziz 8. bölüm fragmanı izle | “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım!”
Teflon tavalarınızın uzun ömürlü olması için...
Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Türkiye ile normalleşme kapsamında özel temsilci atandı
Makinenizin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke koyarsanız...
Bakan Gül’den Cemevleri açıklaması
Saçlarınızın hızlı bir şekilde uzaması için bu yağları kullanın
Yatağınıza karbonat dökerseniz...
Meslek hastalığı nasıl tespit edilir? Meslek hastalığı için kişinin hangi şartları sağlaması gerekir?
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır da katıldı
Arıcı gencin şüpheli ölümü
Iphone fiyatları ne kadar oldu? En ucuz Iphone kaç lira?
Ermenistan, Türkiye için özel temsilci atadı

TIMETURK / GENEL / Makinenizin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke koyarsanız...

Makinenizin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke koyarsanız...

Avrupa'daki insanlar çamaşır yıkama konusunda beyaz sirkeden sık sık faydalanıyor. Çünkü beyaz sirke çamaşırlara zarar vermeden onları temizliyor. Peki çamaşır yıkamak için beyaz sirke nasıl kullanılır? Beyaz sirkenin çamaşırlara ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

1 Saat Önce
2021-12-18 21:12:17
Makinenizin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke koyarsanız...


Bazen makineden çıkan çamaşırların yeterince temizlenmediğini görürüz. Bazen ise üstlerinde deterjan kalıntılarına dahi rastlarız. Ayrıca bir süre sonra çamaşırlarımızın rengi yıkanmaktan da solar. Siz de bu sorunlardan muzdaripseniz çamaşır yıkama konusunda beyaz sirkeden faydalanabilirsiniz.

Beyaz sirke çamaşır temizliğinde nasıl kullanılmalı?

Beyaz gömlekler, havlular, çarşaflar, yastık kılıfları zaman içerinde sararıp ilk günkü beyazlıklarını kaybedebiliyor. Bu durumun önüne geçmek için onları yıkarken son kurulama devrinden hemen önce bir buçuk su bardağı beyaz sirke kullanabilirsiniz. Ayrıca sıcak suyun içerisine bir su bardağı beyaz sirke ilave edip beyaz çamaşırlarınızı bir gün boyunca bu suyun içerisinde bekleterek de onların beyazlıklarını koruyabilirsiniz. Sirkenin içerisinde bekleyen beyaz çamaşırlarınızı ertesi gün çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkayabilirsiniz.

Bazı inatçı lekeler bir türlü geçmek bilmez, bizi kıyafetimizden dahi eder, kullanılamaz hale getirir. Böyle bir durumda lekeli çamaşırı soğuk suda elde yıkayıp daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün ve makinede her zamanki gibi yıkayın.

Ayrıca sprey şişesine doldurduğunuz beyaz sirkeyi lekenin üzerine sıkıp on dakika beklettikten sonra yumuşak bir fırçayla lekeyi ovarak da lekelerden kurtulabilirsiniz.

Sigara ve küf gibi kötü kokuların sindiği çamaşırları yıkarken yumuşatıcı kısmına bir su bardağı beyaz sirke dökerek kokulardan kurtulabilirsiniz.

Çamaşırların üzerinde kalan deterjan kalıntıları cildimizi tahriş eder ve çeşitli alerjilere yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek için yumuşatıcı kısmına yarım su bardağı beyaz sirke ekleyin.

Su ve beyaz sirkeyi bir leğende karıştırın ve kıyafetlerinizi bu suya bastırıp yirmi dakika bekletin. Daha sonra makinede her zamanki gibi yıkayın. Bu sayede kıyafetlerinizin renginin solmasını önleyebilirsiniz.

Kullandığımız deodorantlar kıyafetlerin koltuk alt kısımlarında beyaz lekeler bırakabiliyor. Makinenin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökerseniz bu lekelerden hızlıca kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş