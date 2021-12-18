Makinenizin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke koyarsanız...

Avrupa'daki insanlar çamaşır yıkama konusunda beyaz sirkeden sık sık faydalanıyor. Çünkü beyaz sirke çamaşırlara zarar vermeden onları temizliyor. Peki çamaşır yıkamak için beyaz sirke nasıl kullanılır? Beyaz sirkenin çamaşırlara ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Bazen makineden çıkan çamaşırların yeterince temizlenmediğini görürüz. Bazen ise üstlerinde deterjan kalıntılarına dahi rastlarız. Ayrıca bir süre sonra çamaşırlarımızın rengi yıkanmaktan da solar. Siz de bu sorunlardan muzdaripseniz çamaşır yıkama konusunda beyaz sirkeden faydalanabilirsiniz.

Beyaz sirke çamaşır temizliğinde nasıl kullanılmalı?

Beyaz gömlekler, havlular, çarşaflar, yastık kılıfları zaman içerinde sararıp ilk günkü beyazlıklarını kaybedebiliyor. Bu durumun önüne geçmek için onları yıkarken son kurulama devrinden hemen önce bir buçuk su bardağı beyaz sirke kullanabilirsiniz. Ayrıca sıcak suyun içerisine bir su bardağı beyaz sirke ilave edip beyaz çamaşırlarınızı bir gün boyunca bu suyun içerisinde bekleterek de onların beyazlıklarını koruyabilirsiniz. Sirkenin içerisinde bekleyen beyaz çamaşırlarınızı ertesi gün çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkayabilirsiniz.

Bazı inatçı lekeler bir türlü geçmek bilmez, bizi kıyafetimizden dahi eder, kullanılamaz hale getirir. Böyle bir durumda lekeli çamaşırı soğuk suda elde yıkayıp daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün ve makinede her zamanki gibi yıkayın.

Ayrıca sprey şişesine doldurduğunuz beyaz sirkeyi lekenin üzerine sıkıp on dakika beklettikten sonra yumuşak bir fırçayla lekeyi ovarak da lekelerden kurtulabilirsiniz.

Sigara ve küf gibi kötü kokuların sindiği çamaşırları yıkarken yumuşatıcı kısmına bir su bardağı beyaz sirke dökerek kokulardan kurtulabilirsiniz.

Çamaşırların üzerinde kalan deterjan kalıntıları cildimizi tahriş eder ve çeşitli alerjilere yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek için yumuşatıcı kısmına yarım su bardağı beyaz sirke ekleyin.

Su ve beyaz sirkeyi bir leğende karıştırın ve kıyafetlerinizi bu suya bastırıp yirmi dakika bekletin. Daha sonra makinede her zamanki gibi yıkayın. Bu sayede kıyafetlerinizin renginin solmasını önleyebilirsiniz.

Kullandığımız deodorantlar kıyafetlerin koltuk alt kısımlarında beyaz lekeler bırakabiliyor. Makinenin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökerseniz bu lekelerden hızlıca kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.