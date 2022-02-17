Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Şakalakoğlu nereli, kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Mert Öcal ile sevgili oldukları iddia edilen Makbule Makbule Şakalakoğlu'nun kim olduğu son günlerde yeniden gündeme geldi. İşte adını magazin dünyasında sıkça duymaya başladığımız Şakalakoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Şakalakoğlu nereli, kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Mert Öcal ile sevgili oldukları iddia edilen Makbule Makbule Şakalakoğlu'nun kim olduğu son günlerde yeniden gündeme geldi. İşte adını magazin dünyasında sıkça duymaya başladığımız Şakalakoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Survivor All Star 2022'de yarışmacılın kıyasıya mücadelesi devam ederken ekran gerisinde ise yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Makbule Şakalakoğlu'nun adı da son günlerde dolukça fazla seslendirilmeye başlandı. Peki Makbule Şakalakoğlu kimdir?

Makbule Şakalakoğlu kimdir?

Makbule Şakalakoğlu 1992 yılında dünyaya geldi ve 30 yaşındadır. Makbule Şakalakoğlu sporcu ve hentbol oyuncusudur.

Spora henüz küçük yaşlarda başlayan Makbule Şakalakoğlu ilkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı.

Sportif bir yaşam tarzını benimseyen Makbule Şakalakoğlu Anadolu Lisesi sayısal bölümden mezun oldu.

Makbule Şakalakoğlu lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümünden mezun olan Şakalakoğlu burada da üniversitenin hentbol takımında oynadı.

Aktif spor kariyeri olan Şakalakoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atandı ve ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi.

Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu boşanmıştır.

Makbule Şakalakoğlu ile Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Survivor All Star 2022 hakkında

Survivor All Star 2022 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı. TV8 ekranlarında gösterilen yarışma programı Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

Yarışmacılar

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Gizem Memiç

Bora Edin

Aşkım Burçe Tunay

Melis Sezer

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ayşe Yüksel

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu .