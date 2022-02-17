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TIMETURK / GENEL / Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Şakalakoğlu nereli, kaç yaşında?

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Şakalakoğlu nereli, kaç yaşında?

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Şakalakoğlu nereli, kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Mert Öcal ile sevgili oldukları iddia edilen Makbule Makbule Şakalakoğlu'nun kim olduğu son günlerde yeniden gündeme geldi. İşte adını magazin dünyasında sıkça duymaya başladığımız Şakalakoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

2 Saat Önce
2022-02-17 18:12:16
Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Şakalakoğlu nereli, kaç yaşında?

Makbule Şakalakoğlu kimdir? Makbule Şakalakoğlu nereli, kaç yaşında? Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Mert Öcal ile sevgili oldukları iddia edilen Makbule Makbule Şakalakoğlu'nun kim olduğu son günlerde yeniden gündeme geldi. İşte adını magazin dünyasında sıkça duymaya başladığımız Şakalakoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Survivor All Star 2022'de yarışmacılın kıyasıya mücadelesi devam ederken ekran gerisinde ise yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Makbule Şakalakoğlu'nun adı da son günlerde dolukça fazla seslendirilmeye başlandı. Peki Makbule Şakalakoğlu kimdir?

Makbule Şakalakoğlu kimdir?

Makbule Şakalakoğlu 1992 yılında dünyaya geldi ve 30 yaşındadır. Makbule Şakalakoğlu sporcu ve hentbol oyuncusudur.

Spora henüz küçük yaşlarda başlayan Makbule Şakalakoğlu ilkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı.

Sportif bir yaşam tarzını benimseyen Makbule Şakalakoğlu Anadolu Lisesi sayısal bölümden mezun oldu.

Makbule Şakalakoğlu lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümünden mezun olan Şakalakoğlu burada da üniversitenin hentbol takımında oynadı.

Aktif spor kariyeri olan Şakalakoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atandı ve ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi.

Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu boşanmıştır.

Makbule Şakalakoğlu ile Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Survivor All Star 2022 hakkında

Survivor All Star 2022 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başladı. TV8 ekranlarında gösterilen yarışma programı Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.

Yarışmacılar

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Gizem Memiç
Bora Edin
Aşkım Burçe Tunay
Melis Sezer
Furkan Kızılay
Aycan Yanaç
Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Atakan Işıktutan
Ayşe Yüksel
Ezgi Hocaoğlu
Gizem Kerimoğlu .

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