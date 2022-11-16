Maçoğlu Elektrik açıklaması izle | Maçoğlu ne dedi? Tunceli Belediye Başkanı kaçak elektrik açıklaması nedir? Tunceli Belediyesi Türkiye Komünist Parti'li Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Halk TV'de katıldığı bir programda elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle bazı yerlerde kaçak kullandıklarını açıkladı. Maçoğlu'nun açıklaması sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Maçoğlu Elektrik açıklaması izle | Tunceli Belediye Başkanı kaçak elektrik açıklaması nedir? Tunceli Belediyesi Türkiye Komünist Parti'li Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Halk TV'de katıldığı bir programda elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle bazı yerlerde kaçak kullandıklarını açıkladı. Maçoğlu'nun açıklaması sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu yaptığı açaıklama ile herkesi şaşırttı. Halk TV'ye konuk olan ve bir şey saklamadıklarını açıklayan Maçoğlu yüksek gelen elektrik fatularını ödeyemediklerini ve bazı noktalarda kaçak kullandıklarını açıkladı. Maçoğlu'nun açıklaması tartışılmayaaşlandı.

Maçoğlu Elektrik açıklaması izle

Maçoğlu ne dedi?

Tunceli Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu Halk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konu elektrik faturalarına geldiğinde ise Maçoğlu'nda itifar gibi bir açıklama geldi. Maçoğlu yaptığı açıklamada elektrik faturalarının katlandığından şikayet ederek fatuaları ödeyemediklerini anlattı. Maçoğlu açıklamasında bazı yerlerde kaçak kullanmaya çalıştıklarını ancak bu sefer de merkezden elektriğin kesildiğini belirtti.

Tunceli Belediye Başkanı kaçak elektrik açıklaması nedir?

Maçoğlu konuşmasında şunları söyledi "Şu an 9-10 yer kesildi. Bazı yerlerde bunu yapabiliyorsunuz. Ama mesela park-bahçelerde, ortak kullanım alanlarında kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz. Kaçak açıyoruz. Bu defa da merkezden kesiyorlar" dedi. Yayın moderatörünün "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine ise Maçoğlu'nu "Evet" diye yanıt verdi.