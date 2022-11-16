Tunceli Belediyesi Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun Halk TV'de katıldığı programda kaçak elektrik açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Tunceli Belediyesi kaçak elektrik mi kullanıyor? Elektriği kesilecek mi? Ceza gelecek mi? Maçoğlu 'Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz' sözlerine ise, 'Evet' diyerek yanıt verdi.

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun kaçak elektrik açıklaması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından birisi oldu. Halk TV yayınına konuk olan Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkanı Maçoğlu gündeme dair ve Tunceli'ye dair açıklamalarda bulundu. Konu elektrik faturalarına geldiğinde ise Maçoğlu'nun yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.

Tunceli Belediyesi kaçak elektrik mi kullanıyor?

Maçoğlu, elektrik kullanımı konusunda ise ilginç bir çıkışta bulundu. Maçoğlu 300 bin lira gelen elektrik faturasının 2 milyon TL'ye çıkmasını şikayet ederek faturayı ödemediklerini belirtti. Maçoğlu bundan sonra yaptığı açıklamada ise herkesi şaşırttı. Maçoğlu kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etti. Maçoğlu yayın moderatörünün "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine ise, "Evet" diye yanıt verdi.

Tunceli Belediyesi Maçoğlu açıkladı

Maçoğlu programda yaptığı açıklamada "Şu an 9-10 yer kesildi. Bazı yerlerde bunu yapabiliyorsunuz. Ama mesela park-bahçelerde, ortak kullanım alanlarında kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz. Kaçak açıyoruz. Bu defa da merkezden kesiyorlar" dedi. .