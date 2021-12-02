Lütfi Elvan görevden mi alındı istifa mı etti? Lütfi Elvan neden görevden alındı? Lütfi Elvan neden istifa etti?

Lütfi Elvan görevden mi alındı istifa mı etti? ? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda görevden affı kabul edildi. Yerine ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Lütfi Elvanın görevden alınacağı söylentileri bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Peki Lütfi Elvan neden görevden alındı? Lütfi Elvan neden istifa etti. İşte yaşanan görev değişiminin perde arkası...

Lütfi Elvan görevden mi alındı istifa mı etti? ? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda görevden affı kabul edildi. Yerine ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Lütfi Elvanın görevden alınacağı söylentileri bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Peki Lütfi Elvan neden görevden alındı? Lütfi Elvan neden istifa etti. İşte yaşanan görev değişiminin perde arkası...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bu isteğini kabul etti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadeler yer almaktadır: "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır"

Lütfi Elvan neden görevden alındı, istifa etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan faize karşı olduğunu her yerde açık açık dile getiriyor. Erdoğan son açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı işaret ederek "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti. Erdoğan'ın açıklamasını salondaki herkes alkışlarken Lütfi Elvan'ın alkışlamaması dikkatlerden kaşmadı. Ayrıca Elvan'ın faizlerin düşürülmesine sıcak bakmadığı iddia ediliyordu. Elvan'ın kulislerde ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa edeceği konuşuluyordu.

Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerini salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Elvan'ın Cumhurbaşkanı'nı alkışlamadığı kameralara yansımıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.