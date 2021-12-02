Nureddin Nebati kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faize karşı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz hafta parti grubunda 'faizi savunanlarla beraber olamam' demişti. Bu açıklamaların ardından Lütfü Elvan istifasını istedi ve yerine Nureddin Nebati atandı. Nureddin Nebati attığı ilk twitinde 'Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.' dedi. İşte Nureddin Nebati'nin hayatı ve öz geçmişi...

Nureddin Nebati kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faize karşı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz hafta parti grubunda "faizi savunanlarla beraber olamam" demişti. Bu açıklamaların ardından Lütfü Elvan istifasını istedi ve yerine Nureddin Nebati atandı. Nureddin Nebati attığı ilk twitinde "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır." dedi. İşte Nureddin Nebati'nin hayatı ve öz geçmişi...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi. Lüti Elvan'ın görevinden istifa ettiği de belirtildi. Lütfi Elvan geçtiğimiz hafta grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamalarından sonra alkışlamamıştı. Lütfi Elvan isteifa ederek yerine Nureddin Nebati getirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati atama kararı sonrası paylaştığı ilk mesajında şunları yazdı: "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah."

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati'nin kim olduğu vatandaşlar taraffndan merak edilip araştırılmaya başlandı.

Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın yerine atandı.

Nureddin Nebati 1 Ocak 1964 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.

Nureddin Nebati AK Partl saflarında siyaset hayatına devam ediyor.

Nureddin Nebati halen Maliye Bakan Yardımcısı görevini üstleniyor.

Nureddin Nebati AK Parti'de bir çok önemli görevler üstlenmiştir.

Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yapan Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını da tamamladı.

Nureddin Nebati, farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Nurettin Nebati İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Nebati az düzeyde de Arapça bilmektedir.

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