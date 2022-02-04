Luiz Adriano kimdir? Luiz Adriano hangi takımda?

Antalyaspor, devre arasında yıldız bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Adriano ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?