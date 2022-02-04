Luiz Adriano kimdir? Luiz Adriano hangi takımda?
Antalyaspor, devre arasında yıldız bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Adriano ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Luiz Adriano kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
2022-02-04 10:37:32
Fraport TAV Antalyaspor dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor. Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Kariyerine Brezilya ekibi Internacional'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti. 34 yaşındaki forvetin Palmesiras'la sözleşmesi 31 Ocak 2022'de sona erdi. Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.
Luiz Adriano kimdir?
Luiz Adriano ya da asıl adı Luiz Adriano de Souza da Silva 12 Nisan 1987 tarihinde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brezilya'da dünyaya gözlerini açtı.
Kariyerine 2004 yılında başladı. Brezilyalı futbolcu bir süre önce evlendiği Ekaterina Dorozhko'dan 2020 yılında boşanmıştır.
183 cm boyunda ve 78 kilo olan Luiz Adriano, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Kariyerinde Internacional, Shaktar Dontesk, Milan ve Spartak Moskova formalarını da giyen 34 yaşındaki futbolcu, 4 kez Brezilya Milli Takım forması da giydi. Kariyerinde 491 maçta 194 gol kaydeden deneyimli futbolcu, geçen sezon Palmeiras formasıyla 37 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
LUİZ ADRİANO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2004-2005 Internacional
Luiz Adriano profesyonel takım kariyeri
2006-2007 Internacional
2007-2015 Şahtar Donetsk
2015-2017 Milan
2017-2019 Spartak Moskova
2019-2022 Palmeiras
2022- Antalyaspor .
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