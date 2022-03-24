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TIMETURK / GENEL / Lisede tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme

Lisede tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

3 Saat Önce
2022-03-24 07:46:42
Lisede tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

Lisede tepki çeken görüntüler: Öğretmeninin yanında dans edip, dalga geçtiler!
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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