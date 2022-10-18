Lise-Üniversite yaz staj maaşı ne kadar oldu? Stajyer ücretine zam mı geldi? 2023 staj ücreti asgari ücret mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile yaz staj ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Erdoğan açıklamasında 'Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz' dedi. Lise ve üniversite yaz dönemi stajyer maaşlarının ne kadar olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Edoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan staj yapan öğrencileri sevindiren açıklamasında 2023 yılından itibaren yaz staj ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Daha önce staj ücreti net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ödeniyordu. Yeni rakam ise öğrencileri oldukça sevindirdi. Peki Lise-Üniversite yaz staj maaşı ne kadar oldu? Stajyer ücretine zam mı geldi? 2023 staj ücreti asgari ücret mi oldu? İşte 2023 zamlı stajyer maaşları...

Lise-Üniversite yaz staj maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile stajyer öürencileri sevindirdi. Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler de Erdoğan'ın açıklaması ile sevindi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektömüzden beklentimiz 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir. El ele vereceğiz dayanışma içinde olacağız. Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz."

Stajyer ücretine zam mı geldi?

Erdoğan açıklamasında stajyer maaşlarına zam geldiğini açıkladı. Daha önce staj yapan öğrencilere net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret ödeniyordu. Yeni alınan karara göre yaz staj ücreti asgari ücret seviyesine çıkartıldı.

2023 staj ücreti asgari ücret mi oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencileri sevindiren açıklamasında "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." dedi.

Staj ücreti nekadar 2023

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geldi. Daha önce 1.276 lira olan staj ücreti 1.650 TL'ye çıktı. Ancak alınan son karar ile yaz staj ücreti asgari ücret seviyesine yükseltildi. 2023 yılında asgari ücret ne kadar olursa stajyer maaşı da o kadar olacak.

2022 Kalfalık ücreti ne kadar?

Kalfalık yeterliliği kazanan 12'inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak kadar ödeme yapılacak. Yani kalfalık maaşı asgari ücretin en az yarısı kadar olabilecek.