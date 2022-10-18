Öğrenci staj ücreti 5.500 TL mi oldu? Staj maaşı asgari ücret mi? Lise-Üniversite staj ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan e-İnsan Programı'nda yüz binlerce kişi ilgilendiren yeni kararları açıkladı. Erdoğan Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularına bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı ve staj ücretlerinin de aylık asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurdu.

Öğrenci staj ücreti 5.500 TL mi oldu? Staj maaşı asgari ücret mi? Lise-Üniversite staj ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan e-İnsan Programı"nda yüz binlerce kişi ilgilendiren yeni kararları açıkladı. Erdoğan Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularına bugün itibarıyla başlatıldığını açıkladı ve staj ücretlerinin de aylık asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurdu.

Beştepe'deki "e-İnsan Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında staj yapan öğrencilere de müjde verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından staj yapan öğrenciler Öğrenci staj ücreti 5.500 TL mi oldu? Yaz staj maaşı asgari ücret mi? Lise-Üniversite staj ücreti ne kadar? sorularına yanıt aramaya başladı.

Öğrenci staj ücreti 5.500 TL mi oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri sevindiren açıklamasında şunları söyledi: "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektömüzden beklentimiz 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir. El ele vereceğiz dayanışma içinde olacağız. Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Staj desteğini asgari ücret seviyesine çekiyoruz"

Yaz staj maaşı asgari ücret mi?

Erdoğan açıklamasında sraj ücretinin asgari ücret seviyesine çekileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur" dedi.

Lise-Üniversite staj ücreti ne kadar?

"Özel sektörden beklentilerimiz; devlet olarak kamu olarak yapıyoruz. Özel sektöre de 150 bin öğrenciye staj imkanı vererek toplamda bu sayısı 300 bine ulaştırarak destek olmayı bekliyoruz. Birlikte olacağız. Sıçramaları birlikte gerçekleştireceğiz."