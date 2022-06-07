Lise 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise son 2. dönem sınavları yapılacak mı? Lise 12 ikinci dönem sınava girmeyenlere sınav mı yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer lise 12. sınıflarda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sonunda devamsızlıktan sınıfta kalma olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından konunun detayları netleşti. Ayrıca, başarısız olan ve okula devam edemeyen 12'nci sınıf öğrencilerinin birinci dönemine ait puanı bulunması halinde ikinci dönem için sınavlar da yeniden yapılacak.

Lise 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise son 2. dönem sınavları yapılacak mı? Lise 12 ikinci dönem sınava girmeyenlere sınav mı yapılacak? soruları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarının ardından öğrenciler ve veliler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Mahmut Özer "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ise detayları netleşti.

Lise son 2. dönem sınavları yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla, liselerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı illere gönderildi. Bu kapsamda, başarısız olan ve okula devam edemeyen 12'nci sınıf öğrencilerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri halinde ikinci dönem puanı da oluşturulacak.

Lise 12 ikinci dönem sınava girmeyenlere sınav mı yapılacak?

Bunun için not eksiği bulunan derslerden, ikinci dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran'a kadar en az bir yazılı veya uygulama sınavı yapılarak "sınav puanı" ve "performans puanı" verilecek.

Lise 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrenciler, tüm derslerden sorumluluk sınavlarına alınabilecek. Sorumluluk sınavları, ihtiyaç halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran'a kadar planlanabilecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrenciler, aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.

12. sınıfta devamsızlıktan kalma olmayacak

Devamsızlık sürelerini aşarak sınıf tekrarına kalan 12. sınıf öğrencileri için "devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma" kuralı, bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla uygulanmayacak.