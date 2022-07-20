LGS tercihleri bitti mi? 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 LGS tercihleri saat kaçta bitecek? Lise eğitimlerine hayal ettikleri okulda devam etmek isteyenlerin katıldığı LGS sınavının sonuçları 30 Haziran'da açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih maratonuna girdi. 2022 LGS tercih işlemleri 4 Temmuz'da başladı ve 20 Temmuz'da sona erecek. Tercihlerini henüz yapmayan adaylar ise LGS tercihlerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki LGS tercihleri saat kaçtan sonra yapılmayacak?

LGS tercihleri bitti mi? 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 LGS tercihleri saat kaçta bitecek? Lise eğitimlerine hayal ettikleri okulda devam etmek isteyenlerin katıldığı LGS sınavının sonuçları 30 Haziran'da açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih maratonuna girdi. 2022 LGS tercih işlemleri 4 Temmuz'da başladı ve 20 Temmuz'da sona erecek. Tercihlerini henüz yapmayan adaylar ise LGS tercihlerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki LGS tercihleri saat kaçtan sonra yapılmayacak?

2022 yılında yapılan LGS sınavına katılım oldukça fazlaydı. Merkezi sınav başvurusunun 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 1 Milyona yakın adayın katıldığı sınavın sonuçları ise 30 Haziran'da MEB tarafından ilan edildi. İyi bir lisede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için tercih süreci de 4 Temmuz'da başlamıştı. Yüz binlerce aday tercihlerini tamamladı ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Henüz tercihlerini tamamlamamış olanlar da LGS tercihlerinde son günün ne zaman olduğunu merak ediyor.

LGS tercihleri bitti mi?

2022 LGS tercihlerinin bitmesine sayılı saatler kaldı. 20 Temmuz yani bugün LGS tercihlerinde son gün. Saat 17.00'den sonra adayların tercih işlemleri alınmaaycak. LGS tercihi yapmak isteyenler saat 17.00'ye kadar ellerini çabuk tutmalı.

2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek?

30 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından başlayan tercih süreci 20 Temmuz'da sona arecek. Tercih işlemleri saat 17.00'den sonra yapılmayacak. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

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