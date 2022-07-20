LGS tercihleri değiştirilir mi? LGS tercih sıralaması ne zamana kadar değiştirilebilir? LGS tercih süresi dolunca başvurular değişir mi? Yüz binlerce adayın katıldığı LGS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. LGS sonuçları ile adaylar en iyi tecihi yapabilmek için uzun süre düşündü. LGS tercihlerinde son güne gelinirken adaylar tercih sıralamalarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki LGS tercihleri ne zamana kadar değiştirilir? 20 Temmuz'dan sonra LGS tercihleri değişir mi?

LGS tercihleri değiştirilir mi? LGS tercih sıralaması ne zamana kadar değiştirilebilir? LGS tercih süresi dolunca başvurular değişir mi? Yüz binlerce adayın katıldığı LGS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. LGS sonuçları ile adaylar en iyi tecihi yapabilmek için uzun süre düşündü. LGS tercihlerinde son güne gelinirken adaylar tercih sıralamalarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki LGS tercihleri ne zamana kadar değiştirilir? 20 Temmuz'dan sonra LGS tercihleri değişir mi?

2022 yılında yapılan LGS sınavına 8. sınıfa giren yüz binlerce aday katıldı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar hayallerindeki lisede eğitim görmek için tercih maratonuna başladı. 4 Temmuz'da başlayan LGS tercih maratonunda sona gelindi. Adaylar tercihlerini tamamladı. 20 Temmuz'da saat 17.00'de LGS tercih işlemleri sona erecek.

LGS tercihleri değiştirilir mi?

LGS tercihleri tercih süresi içerisinde değiştirilebilir. Adaylar tercihlerini yapmış olsa bile tercih süreci içinde ekleme ve yer değiştirme yapabilir. Son gün son saate kadar yapılcak işlemler sürenin sona ermesi ile yapılamayacak.

LGS tercih sıralaması ne zamana kadar değiştirilebilir?

LGS tercihleri 2022 yılında tercih sürecinin son dakikasına kadar değiştirilebilir. LGS tercihlerini değiştirmek isteyenler bu süreci son saatlere bırakmaması tavsiye ediliyor.

LGS tercihleri ne zaman bitiyor?

LGS kapsamında yapılacak tercihler 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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