LGS sınavı başvurusu yapılmayacak mı? LGS başvurusu otomatik mi yapılıyor? GS başvurusunu okul mu yapıyor? Öğrenciler LGS başvurusu yapmadan mı sınava girecek? Milyonlarca öğrenci 2022 yılında yapılacak LGS sınavına başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer açıklamasında 'LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.' dedi.

LGS sınavı başvurusu yapılmayacak mı? LGS başvurusu otomatik mi yapılıyor? LGS başvurusunu okul mu yapıyor? 5 Hazitan 2022'de gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sisemi sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Hayallerindeki liseye girebilmek için çok kritil bir sınav olan LGS sınavına hazırlnan adaylar sınav başvuru tarihlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 LGS sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

LGS sınavı başvurusu yapılmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den LGS gündemine dair önemli açıklamalar geldi. Başvuru sürecine ilişkin de bilgi veren Özer şunları söyledi: "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

LGS başvurusu otomatik mi yapılıyor?

Öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmadığı bir kez daha hatırlatıldı ve başvuruların bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirildiği belirtildi. Özer açıklamasında "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek." ifadesini kullandı.

LGS giriş belgeleri nasıl alınır?

LGS giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından dağıtıalcak. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri, bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS sınavı saat kaçta başlayacak?

Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.