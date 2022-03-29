2022 LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS başvurusu 4 Nisan'da mı başlayacak? Milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS sınavının başvuru tarihi Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından duyuruldu. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS'ye başvurular 4 Nisan'da başlayacak. Peki LGS son başvuru tarihi ne zaman?

2022 LGS başvuruları başladı mı? LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS başvurusu 4 Nisan'da mı başlayacak? Milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS sınavının başvuru tarihi Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından duyuruldu. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS'ye başvurular 4 Nisan'da başlayacak. Peki LGS son başvuru tarihi ne zaman?

LGS sınavına hazırlanan öğrenciler merakla LGS başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. İşte 2022 LGS sınavı başvuru tarihleri ve son başvuru günü...

2022 LGS başvuruları başladı mı?

2022 LGS sınav başvurusu henüz başlamadı. Başvurular önümüzdeki günlerde resmi olarak başlayacak.

LGS başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada LGS başvuru tarihini duyurdu. Özer "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek." dedi.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir. .