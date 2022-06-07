LGS'de iptal edilen soru var mı? LGS sınavında soru iptal edildi mi? MEB'den açıklama geldi...

LGS'de iptal edilen soru var mı? LGS sınavında soru iptal edildi mi? 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği LGS sınavı geride kaldı. Pek çok öğrenci LGS sınavının bu sene diğer sınavlardan daha zor olduğu görüşünde. Sınav sonuçlarının açıklanmasını beklenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi.

LGS'de iptal edilen soru var mı? LGS sınavında soru iptal edildi mi? 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği LGS sınavı geride kaldı. Pek çok öğrenci LGS sınavının bu sene diğer sınavlardan daha zor olduğu görüşünde. Sınav sonuçlarının açıklanmasını beklenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi.

2022 yılı LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde yapıldı. Sözel ve sayısal testlerden çıkan adaylar sınavın diğer yıllardaki sınavlara göre daha zor olduğu görüşünde. Özellikle sözel sınavlarda belirleyici soru sayısının fazla olduğu göze çarptı. Öğrenciler ve veliler LGS sınavında soru iptali olup olmaycağını merakla bekliyordu.

LGS'de iptal edilen soru var mı?

Milli Eğitim Bakanı Özer LGS sınavı ile ilgili son dakila açıklamasında LGS'de soru iptali olmadığını vurguladı. Özer sonuçların da 30 Haziran'da ilan edileceğini belirti.

LGS'ye kaç kişi girdi?

MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak." denildi