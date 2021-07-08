Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında nereli? Euro 2020’de İtalya - İspanya Yarı Final maçı anlatımında yaptığı nostaljik hata ile gündeme gelen Levent Özçelik'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Levent Özçelik İtalya'da Chiesa'nin attığı golü futbolu bırakmış Inzaghi attı diye anlatan Levent Özçelik sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Peki Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında nereli? Levent Özçelik hangi takımlı? İşte TRT spikeri Levent Özçelik'in hayatı ve mesleki kariyeri...

Euro 2020'de İtalya ile İspanya yarı finalde karşı karşıya geldi. TRT'de yayınlanan maçı spiker Levent Özçelik sundu. Maçta ispanya karşısında Chiesa'nin golü ile 1-0 öne geçen İtalya'nın golünü futbolu bırakmış Inzaghi'nin attığını söyleyen Levent Özçelik sosyal medyanın gündemine geldi. Bazı kullanıcılar Levent Özçelik'i eleştirirken bazıları da böyle bir hatanın normal olduğu görüşünde. Peki Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında nereli? Levent Özçelik hangi takımlı? İşte Levent Özçelik'in hayatı ve biyografisi...

Levent Özçelik kimdir?

Türkiye'nin en bilindik spor sipikerlerinden olan Levent Özçelik TRT'de çalışmaktadır. Levent Özçelik aslen Trabzonludur. Levent Özçelik Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı maçın da efsanevi spikeridir.

Levent Özçelik Ankara'da büyümüştür. Levent Özçelik, Ulubatlı Hasan İlköğretim ve Bahçelievler Deneme Lisesini tamamlamıştır.

Levent Özçelik ardından lisan eğitimi için hazırlıklara başlamıştır. Levent Özçelik Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazanmış fakat girmemiştir. Levent Özçelik daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve mezun olmuştur.

1982 senesinde TRT sınavlarına giren Levent Özçelik ortalama 7000 kişinin katıldığı sınavı 3. olarak kazanmıştır. Özçelik ilk maç anlatım deneyimini ise Gençlerbirliği ve Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşma ile gerçekleştirmiştir.

1992 senesinden itibaren Olimpiyat ve yarışmaları anlatmış ayrıca futbol dışında diving, su topu, voleybol, yüzme, hentbol, masa tenisi, bilardo ve bisiklet gibi spor dallarının sunumunuda gerçekleştirmiştir.

2000 senesinde Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA kupasını kazandığı maçın spikeridir. Son olarak TRT'nin 2018 Dünya Kupası anlatım kadrosunda yer aldı. Levent Özçelik son olarak EURO 2020 spikerleri arasında yer aldı.

Levent Özçelik hangi takımlı?

Levent Özçelik koyu bir Galatatasaray taraftarıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.