Levent Göktaş kimdir? Albay Levent Göktaş hakkında kırmızı bülten çıkartıldı!

Levent Göktaş kimdir? Albay Levent Göktaş nerede? Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından çıkartılan Kırmızı Bülten sonrası Levent Göktaş'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Levent Göktaş kimdir? Albay Levent Göktaş nerede? Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından çıkartılan Kırmızı Bülten sonrası Levent Göktaş'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Levent Göktaş kimdir?

Mustafa Levent Göktaş, 8 Haziran 1959 tarihinde Erbaa, Tokat'ta dünyaya geldi. Emekli albay olan Levent Göktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldığı iddia edildi.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturması'nın 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.

Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından olan Levent Göktaş heryerde aranıyor.

Levent Göktaş, Rusça, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.