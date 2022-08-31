Mine Tozlu Sineren kimdir? Mine Tozlu Sineren olayı nedir? Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Son zamanlarda sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklama yapan Mine Tozlu Sineren'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Mine Tozlu Sineren kimdir? Mine Tozlu Sineren olayı nedir? Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle SPK tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Son zamanlarda sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklama yapan Mine Tozlu Sineren'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Mine Tozlu Sineren hakkında soruşturma başlatıldı. Mine Tozlu Sineren kimdir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. SPK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Söz konusu haberlerde Marka Yatırım Holding A.Ş tarafından Kurulumuza yapılan bedelli sermaye artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/gözetim çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, asılsız bir takım iddialara yer verildiği görülmüştür." denilerek Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mine Tozlu Sineren kimdir?

Mine Tozlu Sineren Marka Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mine Tozlu Sineren hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir ulusal tv kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan M.T.S dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi

Marka Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu'nun geliştirdiği grup şirketleri uluslararası markalar ile yapmış olduğu iş birlikleri ile bu sektörlerdeki öncü yaklaşımıyla ilkleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra finans, medya, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji alanında da yatırımlar yaparak yeni projeler hayata geçirmeye devam etmektedir.

Perakende, finans, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji alanlarındaki yatırım yapan Marka Yatırım Holding Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda, 14 Temmuz 2017 Cuma günü işlem görmeye başlamıştır.

Marka Yatırım Holding hakkında

Marka Yatırım Holdin'in internet sitesinde yer alan bilgilerde şunlar yer alıyor; Farklı sektörlerdeki çalışmaları ile var olduğu tüm alanlarda sürekli gelişme vizyonunu benimseyen Marka Yatırım Holding, değer yaratma ve bu değerleri paylaşarak birlikte yaşatma prensibi ile geleceğe emin adımlarla yürüyor. ‘En Değer' firması ile medya, ‘En Garanti' firması ile emlak ve finans,‘İstanbul Bujiteri', ‘Dünya Markaları' ve ‘Semark' firmaları ile toptan ve perakende tekstil sektöründe, Markam Redist firması ile kozmetik, Gökyüzü Et ve Süt Gıda firması ile gıda sektöründe yer almaktadır. ‘Yüzde 100 müşteri odaklılığı ve verimliliği' merkezine alan bir yönetim yaklaşımıyla tüm iş süreçlerini yöneten Marka Yatırım Holding, halka açık bir şirket olarak Türkiye ekonomisi için olduğu kadar aynı zamanda paydaşları için de çalışmaktadır.

Bünyesindeki saygın markalarla Türkiye'yi önemli platformlarda temsil eden Marka Yatırım Holding, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki yatırımlarını artırmak amacıyla hareket ederek, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sürekli gelişme vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. .