Lavrov'un Türkiye ziyareti öncesi Rusya'dan ortamı gerecek Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine yönelik açıklamalarda bulundu. Peskov görüşmede Suriye'deki olası operasyonun gündeme geleceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye tarafının Suriye'deki olası operasyonunu gündeme getireceğini düşündüğünü söyledi. Rusya güçlerinin, Türkiye'nin operasyon düzenleyebileceği Suriye kentlerinin çevresindeki mevzilerini güçlendirdiği yönündeki haberler sorulunca, Kremlin sözcüsü, "Bu konuda yorum yapmayacağım. burada bahsedilen, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemen topraklarıdır. Bu devletin ordusu, kendi topraklarındaki alanları istediği derecede güçlendirebilir" dedi.

Peskov, Türkiye'nin Suriye gerçekleştirmeyi tasarladığı yeni operasyonun çarşamba günü Ankara'da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından ele alınıp alınmayacağının sorulması üstüne, "çok büyük olasılıkla ele alınacağını düşündüğünü" dile getirdi.

Engellenen Sırbistan ziyareti

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, üç ülkenin, hava sahasından geçişine izin vermemeleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyaretini gerçekleştirememiş olmasına ilişkin, sözkonusu "düşmanca davranışların, biraz rahatsızlık yaratsalar da Rus diplomasisinin önünü kesemeyeceklerini" söyledi.

Peskov, komşuları Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın Lavrov'un uçuşuna izin vermeyip bugün ve yarın için planlanan Sırbistan ziyaretini engellemiş olmalarıyla ilgili olarak, "Ülkemize ve üst düzey temsilcilerine yöneltilmiş bu düşmanca davranışlar küçük sorunlar yaratabiliyorlar. Fakat eminiz ki bu düşmanca davranışlar, ülkemizin diğer ülkeler ile özellikle de Sırbistan gibi dost ülkeler ile temas kurmasına engel olamazlar" ifadelerini kullandı. .