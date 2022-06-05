Latif Demirci neden öldü? Latif Demirci nereye defnedildi? Latif Demirci'nin cenaze töreni nerede?

Latif Demirci neden öldü? Ünlü karikatürist Latif Demirci'nin ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Demirci kısa süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Peki ama Latif Demirci nereye defnedildi? Latif Demirci'nin cenaze töreni nerede?

Ünlü karikatürist Latif Demirci'nin ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Demirci kısa süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Peki ama Latif Demirci nereye defnedildi? Latif Demirci'nin cenaze töreni nerede?

Latif Demirci neden öldü?

61 yaşında olan Latif Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Demirci'nin ölümü Hürriyet gazetesi sosyal medya hesaplarından birinde; "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle" paylaşımıyla duyuruldu.

Latif Demirci nereye defnedildi?

Latif Demirci'nin cenaze töreni ve defin işlemleri için henüz bir açıklama gelmedi.

Latif Demirci'nin cenaze töreni nerede?

Sevenlerinin katılmak istediği Latif Demirci'nin cenaze töreni henüz planlanmadı.