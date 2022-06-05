Latif Demirci kimdir? Ünlü karikatürist Latif Demirci neden öldü? Latif Demirci nereye defnedildi?

Latif Demirci kimdir? Vefatının ardından gündemde eski karikatürleriyle anılan Latif Demirci'nin kim olduğu merak ediliyor. Ünlü karikatürist Latif Demirci neden öldü? Latif Demirci nereye defnedildi? Latif Demirci'nin hayatı...

Vefatının ardından gündemde eski karikatürleriyle anılan Latif Demirci'nin kim olduğu merak ediliyor. Ünlü karikatürist Latif Demirci neden öldü? Latif Demirci nereye defnedildi? Latif Demirci'nin hayatı...

Ünlü karikatürist Latif Demirci kimdir?

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta ‘Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu ‘Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90'lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz, Bayan Yanı gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet gazetesinde çalıştı.

Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı. 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almıştı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından 2018 yılında Latif Demirci Hürriyet'ten fiilen ayrıldı.

Usta romancı Latife Tekin ile evliliğinden Yasemin adında da bir kızı bulunuyor.

Latif Demirci neden öldü?

61 yaşında olan Latif Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Hürriyet hesabından; "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle" paylaşımıyla Demircinin ölümü duyuruldu.

Latif Demirci nereye defnedildi?

61 yaşında hayatını kaybeden Latif Demirci'nin nereye defnedileceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Cenaze töreni detaylarının paylaşılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz. .