Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Çağlar Ötken kaç yaşında? Evlilik sözleşmesi yaptı mı? Magazin dünyasında son günlerde Seda Sayan'ın hayatında biri olup olmadığı tartışılıyordu. Seda Sayan daha önceki açıklamasında hayatında kimsenin olmadığını ve evliliği düşünmediğini açıklamıştı. Ancak son yaşanan gelişmelerden sonra Seda Sayan ile Çağlar Ötken'in evlilik planı yaptığı öğrenildi. Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ötken'in kim olduğu son günlerde merak edilip araştırılmaya başlandı.

Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Çağlar Ötken kaç yaşında? Ünlü şarkıcı ve program sunucusu Seda Sayan bir kez daha evlilik aşamasında. Seda Sayan ile ilgili geçtiğimiz günlerde magazin dünyasını sarsacak iddialar ortaya çıkmıştı. Seda Sayan'ın sevgilisi olduğu ve evlilik hazırlığında olduğu iddiları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı yaptığı ilk açıklamalarda iddiaları reddetmiş ve işine odaklandığını duyurmuştu. Sayan son açıklamasında ise evlilik iddialarını doğruladı. Seda Sayan meslekdaşı Çağlar Ötken ile evlilik hazırlığında. Peki Seda Sayan ile Çağlar Ökten evlilik sözleşmesi yaptı mı?

Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten ile Seda Sayan birlikteliği doğrulandı. Seda Sayan'ın sevgilisi olan Çağlar Öktekin Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında solistlik yapıyordu.

Seda Sayan'dan 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten 34 yaşındadır.

1987 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ökten müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Annesi ev hanımı babası da elektrik teknisyeni olan Çağlar Ökten solistlik yapıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini tamamlayan Çağlar Ökten'in pek çok şarkısı ve bestesi bulunmaktadır. Müzik hayatının henüz başında olan Çağlar Ökten'in adı Seda Sayan'la aşk dedikodularında sıkça anılmıştı.

Seda Sayan'ın sevgilisi kim?

Seda Sayan yaptığı açıklamada Çağlar Ökten ile birlikte olduklarını duyurdu. Seda Sayan ile Çağlar Ökten evlilik aşamasında. Seda Sayan nikah tarihini de ilk kez açıkladı. Sayan, "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz" demişti.

Seda Sayan evlilik sözleşmesi yaptı mı?

Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasındaki ilişki magazin dünyasının bir numaralı gündemi haline geldi. Evleneceklerini açıklayan çiftin evlilik sözleşmesi yapıp yapmaycağı da merak ediliyordu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Seda Sayan "Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim. Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış, kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim" dedi.

Seda Sayan ne zaman evlenecek?

Nikah teriglerini erkene aldıklarını söyleyen Sayan şöyle konuştu: "Temmuz'da düşünüyorduk ama öne aldık. Mayıs ayında nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta." .