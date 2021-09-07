KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıt süreci de başladı. Yaşadığı şehrin dışına başka bir şekte üniversite okumaya gidecek öğrenciler barınma sorununu KYK yurtları ile çözmek istiyor. KYK yurtlarına başvurular başladı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK yurt başvuru sürecine dair kısa bir bilgilendirme açıklamasında bulundu. İşte KYK yurt başvurularına dair detaylar...

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıt süreci de başladı. Yaşadığı şehrin dışına başka bir şekte üniversite okumaya gidecek öğrenciler barınma sorununu KYK yurtları ile çözmek istiyor. KYK yurtlarına başvurular başladı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK yurt başvuru sürecine dair kısa bir bilgilendirme açıklamasında bulundu. İşte KYK yurt başvurularına dair detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile ülkemize eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarının bir kaç gün içinde açıklanması muhtemel. Üniversite kayıt döneminin başladığı dönemde adaylar yurt başvuru sonuçlarına göre ya özel yurt yada ev kiralama yönünde adım atacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar başvurularını 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar yapmaları gerekiyo.

KYK YURT BAŞVURUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILIR MI?

KYK yurt başvuruları saat 12 Eylül 2021 saat 23.59'a değiştirilebilir.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar

KYK NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.

Kurum, 1961 Anayasası'nın 50'nci maddesinde “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmünden sonra anayasa ile devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun[1] ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. Kurum, başlangıçta Millî Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde iken, bu denetim 6 Şubat 1970 günlü Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş, daha sonra 13 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 179 sayılı KHK'nin 52/b maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu, 4 Mayıs 2009 tarih ve 27218 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Başbakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiş, 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlanmıştır.[3] 8 Temmuz 2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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