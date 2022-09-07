KYK yurt ek başvuru var mı? KYK yurtlarına ikinci başvuru yapılır mı? Ek tercih yapılacak mı? KYK yurdu kazanamayanlar ne yapacak?
2022 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla 'KYK yurt ek başvuru var mı? KYK yurtlarına ikinci başvuru yapılır mı? Ek tercih yapılacak mı? KYK yurdu kazanamayanlar ne yapacak?' soruları şu sıralar binlere öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı.
2022-09-07 11:00:46
2022-2023 eğitim yılında binlerce kişi KYK yurtlarına başvuruda bulundu. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile açıkta kalan adaylar ek başvuruların yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.
KYK yurt ek başvuru var mı?
KYK yurtlarına başvuran ancak başvuru sonucunda yurtlarda kalmaya hak kazanamayan adaylar ikinci başvuru yapamayacak. Yurtlarda oluşacak boşluklar için bizzat yurtlara başvuru yapılabilir.
KYK yurtlarına ikinci başvuru yapılır mı?
Artan hayat pahalılıı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğrenciler oldukça zor zamanlar yaşıyor. Öğrenciler ev kiralarının yüksek olması nedeniyle barınma ihtiyaçlarını KYK yurtları ile gidermek için başvuru yaptı. KYK yurt başvurularında bir yurda kayıt yaptırmaya hak kazanamayanlar ek tercih (ek başvuru) yapamaz.
KYK yurdu kazanamayanlar ne yapacak?
KYK yurtlarını kazamanayan öğrenciler özel yurtlara yada kiralık ev tutma seçeneğine yönelebilir. KYK yurtlarında dönem dönem boşluklar oluyor. KYK yurtlarına bizzat başvurarak açılacak boşlukta kayıt hakkı kazanabilirler.
Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
KYK yurtları kimlere ücretsiz?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir..
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