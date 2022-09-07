KYK yurt ek başvuru var mı? KYK yurtlarına ikinci başvuru yapılır mı? Ek tercih yapılacak mı? KYK yurdu kazanamayanlar ne yapacak?

2022 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla 'KYK yurt ek başvuru var mı? KYK yurtlarına ikinci başvuru yapılır mı? Ek tercih yapılacak mı? KYK yurdu kazanamayanlar ne yapacak?' soruları şu sıralar binlere öğrenci ve veli tarafından sorulmaya başlandı.