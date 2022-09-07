KYK yurt ek başvuru var mı, ne zaman yapılır? KYK yurdu çıkmayanlar ek tercih (başvuru) yapabilir mi? KYK ikinci başvuru yapılacak mı? KYK yedekler kayıt yaptırabilir mi? soruları şu sıralar binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorulmaya başlandı. Son zamanlarda yaşanan fahiş kira artışları en çok da öğrencileri etkiledi. Yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler KYK yurtlarına başvuruda bulunuyor. 2022-2023 KYK yurt sonuçları beklenirken yurt çıkmayan öğrenciler ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki KYK yurtlarında ek tercih var mı, ne zaman ek tercih yapılır?

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğreitm yılında okullarında olacak. Üniversite öğrencileri için de dersler Eylül ayının ortasında başlayacak. YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bir bölüme kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler üniversite kayıtlarını tamamladı ve KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. KYK sonuçlarına göre yurtlara yerleşemeyenler ek başvuruların yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. KKYK yurt ek başvuru var mı, ne zaman yapılır? KYK yurdu çıkmayanlar ek tercih (başvuru) yapabilir mi? KYK ikinci başvuru yapılacak mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

KYK yurt ek başvuru var mı, ne zaman yapılır?

2022-2023 eğitim yılında binlerce kişi KYK yurtlarına başvuruda bulundu. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile açıkta kalan adaylar ek başvuruların yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Ne yazık ki KYK yurtlarında yerleştirilemeyen adayların ek başvuru yapması mümkün değil. İlerleyen zamanlarda yurtlarda oluşacak açığa bağlı olarak yurtlara bizzat başvuruda bulunulabilir.

KYK yurdu çıkmayanlar ek tercih (başvuru) yapabilir mi?

Artan hayat pahalılıı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğrenciler oldukça zor zamanlar yaşıyor. Öğrenciler ev kiralarının yüksek olması nedeniyle barınma ihtiyaçlarını KYK yurtları ile gidermek için başvuru yaptı. KYK yurt başvurularında bir yurda kayıt yaptırmaya hak kazanamayanlar ek tercih (ek başvuru) yapamaz.

KYK ikinci başvuru yapılacak mı?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

KYK yurtları kimlere ücretsiz?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir. .