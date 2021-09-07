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TIMETURK / GENEL / KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda odalar kaç kişilik?

KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda odalar kaç kişilik?

KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda odalar kaç kişilik? KYK yurdunda banyo ve tuvaletler ortak mı kullanılıyor? KYK yurtları için başvuru ekranı açıldı. Başvurular 6 Eylül'de başladı. Kiralık ev fiyatlarının arttığı şu günlerde üniversite eğitimi için başka bir şehre gidecek olan öğrenciler barınma ihtiyacını KYK yurtları ile çözmek istiyor. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda banyo ve tuvaletler ortak mı kullanılıyor? gibi sorulara yanıt arıyor.

49 Dakika Önce
2021-09-07 11:29:22
KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda odalar kaç kişilik?

KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda odalar kaç kişilik? KYK yurdunda banyo ve tuvaletler ortak mı kullanılıyor? KYK yurtları için başvuru ekranı açıldı. Başvurular 6 Eylül'de başladı. Kiralık ev fiyatlarının arttığı şu günlerde üniversite eğitimi için başka bir şehre gidecek olan öğrenciler barınma ihtiyacını KYK yurtları ile çözmek istiyor. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda banyo ve tuvaletler ortak mı kullanılıyor? gibi sorulara yanıt arıyor.

KYK yurtlarında internet var mı?

KYK yurtlarında internet hizmeti veriliyor. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz. KYK yurtlarının neredeyse her köşesinde Wi-Fi interneti sinyali güçlüdür.

KYK yurdunda banyo ve tuvaletler ortak mı kullanılıyor?

Tam KYK yurtlarında banyo ve tuvalet gibi alanlar ortak kullanıma açıktır ve bu alanlar koridorlarda bulunur. Banyo ve tuvaletleri o koridorda buşunan odalardaki kişiler kullanır. Ancak tuvalet ve banyolarun sürekli temizlendiğini de belirtmekte fayda var.

KYK yurrdunda odalar kaç kişilik?

Bir odadaki kişi sayısı 4-8 arasında değişim gösterir. Yarı Özel KYK yurtlarının odaları 3 veya 4 kişiliktir, banyo ve tuvalet odanın içerisindedir.. Oda içerisinde kalan her kişinin kendi kullanımı için bir masa ve komidini bulunur.

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KYK yurt başvuruları son gün ne zaman?

KYK yurt başvuruları nihayet başladı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla üniversitelerine dönecek olan öğrenciler KYK yurt başvuruları son gün ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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