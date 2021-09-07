KYK yurt ücretleri 2021 | 2021 KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yurtları aylık ne kadar?

KYK yurt ücretleri 2021 | KYK yurtlarına başvurula başladı. Barına problemini KYK yurdu ile gidermek isteyen öğrenciler yurtların aylık ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 2021 KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yarı özel yurt fiyatı ne kadar? KYK yurtları aylık ne kadar? Üniversite kayıtlarının başladığı yeni dönemde KYK yurt başvurularının alınmasına başlandı. 1 milyona yakın öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtlarının aylık ücretleri oldukça düşüktür. İşte 2021 KYK ücretleri...

KYK yurt ücretleri 2021 | KYK yurtlarına başvurula başladı. Barına problemini KYK yurdu ile gidermek isteyen öğrenciler yurtların aylık ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki 2021 KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yarı özel yurt fiyatı ne kadar? KYK yurtları aylık ne kadar? Üniversite kayıtlarının başladığı yeni dönemde KYK yurt başvurularının alınmasına başlandı. 1 milyona yakın öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurtlarının aylık ücretleri oldukça düşüktür. İşte 2021 KYK ücretleri...

Üniveristeyi kazanan binlerce kişinin meakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeli haberiş paylaştı. Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler yurt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 2021 KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yarı özel yurt fiyatı ne kadar?

KYK yurt ücretleri 2021

KYK yurtları ekonomikolması yönünden de bir çok kişi tarafından tercih ediliyor. Kiralık ev fiyatalrının uçuşa geçtiği şu günlerde öğrenciler için hem ekonomik hem de güvenli olan KYK yurtlarına yüz binlerce kişinin başvurması bekleniyor. KYK yurt ücretleri yurt tipine göre değişiyor. İşte 2021 KYK yurt ücretleri...

KYK yurtları aylık ne kadar?

2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti

1. Tip: 230 TL - 314 TL

2. Tip: 250 TL - 342 TL

3.Tip: 290 TL - 396 TL

4.Tip: 325 TL - 444 TL

5.Tip: 360 TL - 492 TL

6. Tip: 390 TL - 533 TL

Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar. Adaylar bilgilerinin eksiksiz ve yanlışsız girmeleri çok önemli.

KYK yurtlarında yemek var mı?

KYK yurduna kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere haftanın 7 günü günde iki öğün yemek verilir. Öğrencilere sunulan fiş miktarı ile öğrenciler kahvaltı ve öüğle yemeğini yiyebilir. Sabahları 4,5 TL'lik fiş ve akşam yemeğinin de ise 8,5 TL fiş verilir. Belirtilen ücretin dışında ekstra bir ürün almak isteyenler farkı ödemeleri gerekiyor.

KYK yurtları kaç kişilik?

Tam KYK yurtlarında banyo ve tuvalet gibi alanlar ortak kullanıma açıktır ve bu alanlar koridorlarda bulunur. Bir odadaki kişi sayısı 4-8 arasında değişim gösterir. Yarı Özel KYK yurtlarının odaları 3 veya 4 kişiliktir, banyo ve tuvalet odanın içerisindedir.. Oda içerisinde kalan her kişinin kendi kullanımı için bir masa ve komidini bulunur.

KYK yurtlarında kaç kişi kalıyor?

KYK yurtlarına 700 binden fazla kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

KYK yurt başvuruları başladı

2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek..

KYK yurtlarında internet var mı?

KYK yurtlarında internet hizmeti veriliyor. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz. KYK yurtlarının neredeyse her köşesinde Wi-Fi interneti sinyali güçlüdür.

KYK yurtlarında giriş çıkış saati var mı?

KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.