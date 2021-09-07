Üniversitelerde de eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklanmasından sonra öğrenciler barınma sorununu çözmek için KYK yurtlarını tercih ediyor. Özellikle son günlerde kira fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket yurtlara olan ilgiyi arttırdı. KYK yurduna başvuru yapmak isteyen öğrenciler KYK yurdunda yemek veriliyor mu? KYK yurdunda kaç öğün yemek veriliyor? KYK yurtlarında yemek fişi ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Üniversitelerde de eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklanmasından sonra öğrenciler barınma sorununu çözmek için KYK yurtlarını tercih ediyor. Özellikle son günlerde kira fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket yurtlara olan ilgiyi arttırdı. KYK yurduna başvuru yapmak isteyen öğrenciler KYK yurdunda yemek veriliyor mu? KYK yurdunda kaç öğün yemek veriliyor? KYK yurtlarında yemek fişi ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

2021 KYK başvuraları nihayet başladı... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerin merakla beklediği gelişmeyi duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz." dedi. Bakan Kasapolu'nun duyrusundan sonra e-devlet üzerinden binlerce kişi KYK yurtlarına başvurmaya başladı.

KYK yurdunda yemek veriliyor mu?

KYK öürenci yurtlarında barınan öğrencilere yemek de veriliyor. Öğrenciler kendilerine verilen yemek fişleri ile KYK yurtlarında yemek yiyebiliyor.

KYK yurdunda kaç öğün yemek veriliyor?

KYK yurduna kayıt olmaya hak kazanan öğrencilere haftanın 7 günü günde iki öğün yemek verilir. Öğrencilere sunulan fiş miktarı ile öğrenciler kahvaltı ve akşam yemeğini yiyebilir.

2021 KYK yurtlarında yemek fişi ne kadar?

Sabahları 4,5 TL'lik fiş ve akşam yemeğinin de ise 8,5 TL fiş verilir. Belirtilen ücretin dışında ekstra bir ürün almak isteyenler farkı ödemeleri gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.