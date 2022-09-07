KYK yedek nedir? KYK Yurt yedek sırası nasıl öğrenilir? KYK yedekleri yurda kayıt yaptırabilir mi? Yedeklere kayıt sırası gelir mi? KYK yedekleri yurda kayıt yaptırabilir mi? Yedek kaçıncı sırada? soruları şu sıralar öğrenciler tarafından sıça sorulmaya başlandı. 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Yurtların açıklanmasıyla yedek olduğunu öğrenenler kayıt sırasının kendilerine gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte KYK yedek sıraları ile ilgili detaylar...

KYK yedek nedir? KYK Yurt yedek sırası nasıl öğrenilir? KYK yedekleri yurda kayıt yaptırabilir mi? Yedeklere kayıt sırası gelir mi? KYK yedekleri yurda kayıt yaptırabilir mi? Yedek kaçıncı sırada? soruları şu sıralar öğrenciler tarafından sıça sorulmaya başlandı. 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Yurtların açıklanmasıyla yedek olduğunu öğrenenler kayıt sırasının kendilerine gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte KYK yedek sıraları ile ilgili detaylar...

2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlar GSB'nin resmi internet sitesinden ilan edildi. KYK yurt sonuçlarına bakan ancak kendilerine yedek çıktığını görenler bunun ne anlama geldiğini merak edip araştırmaya başladı. Peki KYK yurtlarında yedek olanlara kayıt sırası geliyor mu?

KYK yedek nedir? KYK Yurt yedek sırası nasıl öğrenilir?

KYK yurtlarında yedek sırada olanlar yedek alımları bekleyecektir. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

KYK yedekleri yurda kayıt yaptırabilir mi?

KYK yurtlarında oluşan açıklara ve kazananların kayıt yaptırmamasına göre yedeklerden kayıt alınacaktır. Yedek sırada olanların kayıt şansı bulunuyor. Yurt duyurularını yakından takip etmelerinde büyük fayda var. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Yedeklere kayıt sırası gelir mi?

Yedek sırada olanlara KYK yurt kayıtları için şans gelebilir. Bunun için KYK yurtlarını kazananların kayıt yaptırmaması önemli. Ayrıca yedek sırası da önemlidir.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.