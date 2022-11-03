YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteliler dört gözle KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. KYK burs ve kredi başvurularının 2022-203 dönemi için Kasım ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. KYK kredisi alanlar KYK bursuna başvuru yapıp burs alabilir mi? KYK kredi alanlar KYK bursuna başvurabilir mi? Kredi alırken KYK bursuna başvuru yapılır mı? KYK kredisi bursa nasıl çevrilir? soruları ise pek çok kişi tarafından soruluyor.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteliler dört gözle KYK burs başvurularının başlamasını bekliyor. KYK burs ve kredi başvurularının 2022-203 dönemi için Kasım ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. KYK kredisi alanlar KYK bursuna başvuru yapıp burs alabilir mi? KYK kredi alanlar KYK bursuna başvurabilir mi? Kredi alırken KYK bursuna başvuru yapılır mı? KYK kredisi bursa nasıl çevrilir? soruları ise pek çok kişi tarafından soruluyor.

KYK burs ve kredi başvurularına her sene olduğu gibi bu sene de ilgi oldukça fazla. YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK burs başvuruları da başlıyor. E devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresine giriş yaparak KYK burs ve kredi başvurusu kolayca yapılabilmekte. KYK kredisi almakta olan öğrenciler ise yeni yılda burs başvurusu yapıp yapamaycaklarını merak ediyor.

KYK kredi alanlar KYK bursuna başvurabilir mi?

KYK kredisi alan öğrenciler KYK burs başvurusu yapamazalar. KYK kredisi alanlara KYK bursu çıkmaz. KYK bursu alanların durumunda değişiklik olması durumunda KYK kredileri bursa çevrilir. Bunun

Kredi alırken KYK bursuna başvuru yapılır mı?

KYK kredisi alanlar KYK burusuna başvuramaz. Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK kredisi bursa nasıl çevrilir?

KYK kredisi bursa çevrilebilir. KYK kredisi alanlar durumlarında değişikliği belgelendirmek zorundadır. Kredi alırken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Kimler KYK öğrenim kredisi alınır?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.