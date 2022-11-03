Güncel: KYK burs başvuru ekranı | KYK kredi burs başvurusu başladı mı? Başvuru nasıl, nereden yapılır? KYK bursu kimlere verilir? Yüz binlerce üniversitelinin gözü kulağı KYK burs ve kredi başvurularında. Öğrenciler hayat pahalılığı ile mücadele ederken bir yandan da özel ve kamu kaynaklı burslara başvuru yapıyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslara ise bu sene ilgi her zamankinden fazla. Peki KYK kredi ve burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Güncel: KYK burs başvuru ekranı | 2022-2023 eğitim öğretim yılı Eylül ayı itibari ile tüm kademelerde başladı. Yeni dönemde yüz binlerce kişi de üniversitelere kayıt yaptırdı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon öğrencileri ve çocuk okutan aileleri oldukça etkiledi. Öğrenciler eğitim hayatlarını daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burs ve kredilere başvuruyor. Her sene yüz binlerce kişi de KYK burslarına başvuru yapıyor. Güncel: KYK burs başvuru ekranı | KYK kredi burs başvurusu başladı mı? Üniversite öğrencileri bu dönemde Başvuru nasıl, nereden yapılır? KYK bursu kimlere verilir? sorularına oldukça sık sormaya başladı. İşte KYK burs ve kredi başvurularına dair detaylar...

KYK burs başvuru ekranı

KYK kredi ve bursu ile öğrenciler eğitim hayatlarında maddi açıdan bir nebze de olsa rahat nefes almak istiyor. Bu öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularına büyük önem veriyor. Yüz binlerce kişi yukarıdak başvuru ekranı ile KYK burs ve kredi başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor.

KYK kredi burs başvurusu başladı mı?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına sadece sayılı saatler kaldı. Kasım ayına girdiğmiz şıu günlerde heyecanlı bekleyiş arttı. Geçtiğimiz senelerde KYK burs başvuruları 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım'da sona ermişti. 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurularının bir kaç gün içinde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin duyuru KYK ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Gelişen teknoloji ile birlikte artık KYK burs başvuruları saniyeler içinde yapılabiliyor. E-devlet üzerinden burs başvuruları sayfasına giriş yaparak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Aynı sayfa üzerienden kredi başvurusu da yapılabiliyor.

KYK bursları ne zaman yatar?

Yüz binlerce kişi başvurunun ardından ilk KYK taksitlerinin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt arıyor. KYK bursları her ayın 6. ve 10. günleri arasında TC kimlik numarası son rakamına göre yatar.

2022-2023 KYK burs ücreti ne kadar?

Bu sene KYK burs ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. KYK bursları lisans öğrencileri için 850 TL oldu. Yüksek Lisans ise 1.750 oldu. Ayrıca doktora öğrencilerine de 2.500 TL burs verilyor.

KYK burslarına kimler başvurabilir?

+ Ön lisans öğrencileri,

+ Lisans öğrencileri,

+ İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

+ Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

+ ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

+ Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burslarında kimler öncelikli?

# Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

# Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

# Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

# Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

# Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

# Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

# Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK bursu nasıl kesilir?

# Başarısız olma,

# Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

# Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

# Öğretim kurumunun kapatılması,

# Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

# Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK faizleri silinecek mi?

Torba yasaya göre öğrencilerin aldıkları KYK kredi borçlarının faizleri silinecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan öğrenciler, aldıkları borç miktarını mezuniyetlerinin ardından 2 yıl sonra ödemeye başlayacaklar. KYK faizlerinin silinmesine ilişkin Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş önemli değerlendirmelerde bulundu. Öğrenim kredisinden 1 milyon 292 bin kişinin yararlandığını vurgulayan Elitaş “ KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.” ifadelerini kullandı.

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.