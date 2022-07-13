Üniversitede eğitim hayatlarına devam edebilmek için KYK kredisi kullanan yüz binlerce kişi üniversiteden mezun olduktan sonra borçlarını ödeyemez hale geldi. KYK kredi borcu gecikme faizi ile de birleşince ortaya devasa bir borç çıktı. KYK kerdi borçları affedilecek mi? 2022 KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizi iptal mi edilecek? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından soruluyordu. 2022 KYK kredi borçlarına ilişkin Bakan Kasapoğlu'ndan gelen açıklama mağdur olan binlerce kişiyi heyecanlandırdı.

Üniversitede eğitim hayatlarına devam edebilmek için KYK kredisi kullanan yüz binlerce kişi üniversiteden mezun olduktan sonra borçlarını ödeyemez hale geldi. KYK kredi borcu gecikme faizi ile de birleşince ortaya devasa bir borç çıktı. KYK kerdi borçları affedilecek mi? 2022 KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu faizi iptal mi edilecek? soruları son zamanlarda pek çok kişi tarafından soruluyordu. 2022 KYK kredi borçlarına ilişkin Bakan Kasapoğlu'ndan gelen açıklama mağdur olan binlerce kişiyi heyecanlandırdı.

KYK kredi borcu olanlar uzun zamandır bu sorunlarını dile getiriyordu. On binlerce liraya çıkan borçlar her geçen gün faiz ile daha da artıyor. Hayata büyük bir yükle başlayan üniversite mezunları KYK borçlarının hafifletilmesini talep ediyordu. Sosyal medyada da seslerini duyurmak isteyenler konuyla ilgili binlerce twet attı. Pek çok siyasi ismin de günedmine gelen KYK kredi borçlarına ilişkin hükümetten çalışma olduğu açıklandı.

KYK kerdi borçları affedilecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK kredi borçlarına dair yaptığı açıklama ile KYK kredi borcu olanları sevindirdi. Kasapoğlu açıklamasında "İlk kabine sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca konuyu gençlerimizle paylaşacak" dedi. Kasapoğlu KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

2022 KYK kredi borçları silinecek mi?

KYK kredi borçlarında ne gibi bir düzenleme olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. KYK kredi borçlarında faizlerin mi silineceği yoksa indirime mi gidileceği Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

KYK kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK kredisi kimlere verilmez?

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.