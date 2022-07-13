KYK Kredi borçları silinecek mi? KYK borçları iptal mi edilecek? KYK kredi faizi silinecek mi? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Son zamanlarda KYK kredi borçları nedeniyle on binlerce lira borçlu olduğunu belirtenler sosyal medyadan seslerini duyurmak için binlerce mesaj atmıştı. KK kredi borçlarına faiz de eklenince üniversiteden mezun olanlar büyük bir yükle hayata başlamış oluyordu. KYK kredi borçlarına dair Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama geldi.

KYK Kredi borçları silinecek mi? KYK borçları iptal mi edilecek? KYK kredi faizi silinecek mi? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Son zamanlarda KYK kredi borçları nedeniyle on binlerce lira borçlu olduğunu belirtenler sosyal medyadan seslerini duyurmak için binlerce mesaj atmıştı. KK kredi borçlarına faiz de eklenince üniversiteden mezun olanlar büyük bir yükle hayata başlamış oluyordu. KYK kredi borçlarına dair Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan sevindiren açıklama geldi.

KYK kredi borçları pek çok kez dile getirildi. Daha önce KYK borçlarının faizi borç yapılandırma ile silinmişti. KYK kredi borcu olanlar son zamanlarda seslerinisosyal medyadan duyurumaya çalışıyordu. Siyasilerden de KYK borcu olan binlerce kişiye destek geldi. Binlerce liralık borçla hayata başlayan üniversite mezunları KYK kredi borçlarının affedilmesini ve faizlerin silinmesini talep ediyordu.

KYK Kredi borçları silinecek mi?

Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK kredi borçlarına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. KYK kredi borçlarına ilişkin konuşan Bakan Kasapoğlu: "KYK borçları konusunda gençleri mağdur etmeyeceğiz. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak" dedi.

KYK öğrenim kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK kredisi kimlere verilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.